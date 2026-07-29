На Одещині понад 80 військових будували командиру частину будинок

На Одещині затримали командира військової частини, який змушував бійців замість служби будувати йому будинок. Про це у середу, 29 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, майор протягом кількох місяців використовував підлеглих для будівництва власного приватного будинку. Під час обшуку на будівництві правоохоронці виявили близько 83 військовослужбовців, залучених до будівельних робіт. Крім того, командир частини використовував військовий вантажний транспорт для доставки будівельних матеріалів.

«Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни безпосередньо впливає на боєготовність підрозділу», – наголосив Руслан Кравченко.

Командиру частини оголосили підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Майору загрожує до 12 років ув'язнення.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 20 травня ДБР повідомило про викриття начальника штабу однієї з військових частин на Рівненщині, який змушував підлеглих ремонтувати будинок своєї тещі площею 120 м².