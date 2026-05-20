Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили начальника штабу однієї з військових частин Рівненщини, який змушував підлеглих ремонтувати будинок його тещі. За скоєне посадовцю загрожує до десяти років тюрми. Про це у середу, 20 травня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, навесні 2025 року офіцер у змові з іншими посадовцями військової частини організував робочу силу для проведення ремонту в новобудові площею 120 м² у селі Олександрія Рівненського району. Будинок фактично належить матері співмешканки офіцера.

«Замість виконання службових обов’язків кілька військових за вказівкою посадовця ремонтували дім, де він проживає зі співмешканкою, яка також служить у його військовій частині», – повідомляють у ДБР.

До моменту викриття військові встигли повністю замінити дах будинку, провести бетонні роботи, виконати підготовчі ландшафтні роботи та закупити матеріали для встановлення паркану. Попри відсутність на місці служби, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.

Працівники ДБР затримали офіцера та двох його підлеглих, які виконували ремонтні роботи.

Начальнику штабу повідомили про підозру в організації ухилення військовослужбовців від служби, а двом підлеглим – в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших посадовців, які можуть бути причетними до злочину, а також суму збитків, завданих державі.

Додамо, що у вересні 2025 року правоохоронці викрили на Рівненщині схожу схему: командир однієї з військових частин змушував підлеглих зводити для нього будинок у Львівській області. Схема діяла півтора року. За цей час військовослужбовці отримали понад 1,3 млн грн виплат і навіть грамоти «за сумлінну службу». У березні 2026 року Рівненський міський суд встановив, що через дії обвинуваченого держава зазнала понад 2,7 млн грн збитків. Водночас замість реального терміну покарання він отримав один рік іспитового строку.