Затримали першого заступника начальника – начальника слідчого управління поліції Тернопільської області Андрія Ткачика

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора у середу, 20 травня, повідомили про викриття корупційної схеми в системі Національної поліції, котра пов'язана з прикриттям порноофісів у трьох регіонах України.

За даними слідства, йдеться про діяльність мережі в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, де здійснювалося незаконне виготовлення та розповсюдження через інтернет відеоконтенту еротичного та порнографічного характеру. Правоохоронці встановили, що керівники територіальних підрозділів поліції могли забезпечувати безперешкодну роботу цих порноофісів в обмін на щомісячну платню.

За матеріалами слідства, посередником у схемі виступав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ, який нібито використовував особисті зв’язки з керівництвом регіональних підрозділів поліції для організації домовленостей про невтручання. У межах таких домовленостей посадовці не документували правопорушення, не вживали заходів реагування та завчасно попереджали про можливі перевірки. Розмір щомісячної винагороди становив близько 20 тис. доларів для керівництва обласних підрозділів поліції та ще 5 тис. доларів для посередника.

Слідчі задокументували кілька епізодів передачі грошей. Зокрема, у лютому та квітні 2026 року фіксувалися транші на десятки тисяч доларів, частина з яких, за даними слідства, призначалася посадовцям поліції різних регіонів.

«Також задокументовано передачу 20 тис. доларів посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тис. доларів США цьому ж посадовцю», – зазначили у повідомленні.

20 травня правоохоронці затримали посередника під час отримання чергового траншу у розмірі 25 тис. доларів.

В СБУ додали, що серед затриманих правоохоронцями:

начальник ГУНП в Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

Також у дописі додають, що під час обшуків вилучили докази незаконної діяльності та гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом.

«Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що обшуки у Головних управліннях Національної поліції на Тернопільщині, Житомирщині та Франківщині провели у середу, 20 травня.

Доповнено о 14:25. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучили елітний автопарк з шести авто, п’ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Наразі правоохоронці затримали п’ятьох учасників схеми. Їм повідомлено про підозру.

За даними генпрокурора, водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виступав посередником, інкримінували підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.