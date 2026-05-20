Обшуки, зокрема, відбуваються в Головному управлінні Нацполіції Житомирщини

У середу, 20 травня, у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях проводять обшуки у Головних управліннях Національної поліції. Про це повідомила ЗМІ речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

«Так, проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню всіх процесуальних дій», – зазначила Гірдвіліс.

Волонтер і радник міністра оборони Сергій Стерненко о 8:20 оприлюднив фото, на яких люди у формі з написами «СБУ» заходять у регіональні будівлі управлінь поліції. Також він опублікував фото із доларами та євро, які вилучили під час слідчих дій.

Обшуки в ГУ Нацполіції в трьох регіонах, 20 травня 2026 рік. Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Наразі деталей щодо кримінального провадження, в межах якого відбуваються обшуки, не повідомляють.

Доповнено о 10:45. Журналіст-розслідувач Тарас Середич та нардеп Олексій Гончаренко повідомили, що кількох високопосадовців затримали під час отримання хабаря. Наразі за непідтвердженою інформацією мова йде про:

начальника поліції Івано-Франківської області Сергія Безпалька ;

; заступника начальника поліції Івано-Франківської області Володимира Яцюка ;

; першого заступника начальника – начальника слідчого управління поліції Тернопільської області Андрія Ткачика ;

; заступника начальника поліції Житомирської області Іллю Гулеватого.

Також Гончаренко написав, що серед підозрюваних – помічник заступника міністра внутрішніх справ В.Воробей. Тим часом в коментарі «Бабелю» директорка департаменту комунікацій МВС Мар'яна Рева зазначила, що у МВС немає такої посади, а Воробей – водій автогосподарства.

Оновлено о 12:10. Згодом СБУ та Генпрокуратура заявили, що керівники територіальних підрозділів поліції могли забезпечувати безперешкодну роботу порноофісів в обмін на щомісячну платню. Посередником у схемі виступав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ, який нібито використовував особисті зв’язки з керівництвом регіональних підрозділів поліції для організації домовленостей про невтручання. Розмір щомісячної винагороди становив близько 20 тис. доларів для керівництва обласних підрозділів поліції та ще 5 тис. доларів для посередника.