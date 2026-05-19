Володимиру Женчаку було 63 роки

У вівторок, 19 травня, у Львові помер відомий забудовник, власник ТРЦ Forum Lviv Володимир Женчак. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила його донька Ольга Женчак.

«Сьогодні відійшов у вічність мій дорогий тато – Володимир. Це непоправна втрата для нашої родини. Він був неймовірною людиною, мудрим наставником, люблячим батьком і найкращим дідусем. Людиною великого розуму, щирого серця та тонкого почуття гумору», – написала вона.

Згодом співчуття з приводу смерті Володимира Женчака на своїй фейсбук-сторінці висловив львівський нардеп Ростислав Тістик.

«Впродовж років пан Володимир долучався до закриття необхідних запитів та підтримував Збройні Сили України, зокрема, нашу 125 окрему важку механізовану бригаду ЗСУ. Дякую за приклад служіння і патріотизму!», – написав він.

Володимиру Женчаку було 63 роки. Він був меценатом, зокрема, підтримував львівську дитячу лікарню Охматдит та інші проєкти.

Також львів’янам Володимир Женчак відомий як співвласник ТРЦ Forum Lviv, для будівництва якого залучив іноземних інвесторів. Також він планував збудувати ІТ-парк на вул. Чмоли, кредитувати будівництво мав Світовий банк, проте цей проєкт так і не був реалізований. Згодом Володимир Женчак заявив, що на цьому місці буде простір пам’яті загиблих героїв, хоча з міськрадою, яка запланувала тут створення парку, цей проєкт не погоджувався. Також фірма Володимира Женчака планувала забудову біля духовної семінарії на вул. Хуторівка, на захопленій комунальній ділянці, але через спротив мешканців будівництво не почалося.