Санаторій «Квітка Полонини» розташований у Мукачівському районі

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майновий комплекс санаторію «Квітка Полонини» у селі Солочин Мукачівському районі Закарпаття, а також на свердловину з мінеральною водою. Про це йдеться у ухвалі від 14 травня 2026 року. Суд цим рішенням також передав санаторний комплекс в управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Майновий комплекс санаторію «Квітка Полонини» та однойменна юридична особа належить «Укрпрофоздоровниці» – приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України. Від 2019 року Державне бюро розслідувань розслідує справу про корупцію у «Укрпрофоздоровниці», «Укрпрофтурі» та Федерації профспілок України, в якій з-поміж інших фігурує цей санаторій.

Як стверджує слідство, посадовці зазначених вище організацій за хабарі ухвалювали рішення про незаконне відчуження майна підконтрольних профспілкам державних санаторіїв по всій країні на користь приватних підприємств, організовували незаконний видобуток та продаж мінеральної води з цих санаторіїв (води відпускали підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та понаднормово поза встановленими лімітами) тощо. У даних слідства йшлося про заступника голови Федерації профспілок України (ФПУ) Володимира Саєнка як про організатора схеми, писала раніше УП. Раніше у цій справі були арештовані та передані АРМА закарпатські санаторії «Поляна» та «Сонячне Закарпаття».

В судовій ухвалі йдеться, що керівництво санаторію «Квітка Полонини» за вказівкою кеіваництва ФПУ здійснювало видобуток мінеральної води та подальший її продаж задешево підконтрольним підприємствам – ТзОВ «Рекреаційні технології», ТзОВ «Маргіт» та МПП «Алекс». Згодом ці фірми продавали воду за ринковими цінами, отримані гроші легалізовували, обумовлену частку передавали Саєнку та іншим причетним до схеми представникам профспілкового керівництва, йдеться в тесті судового рішення.

Попри великі обсяги розливу мінеральної води стороннім компаніям, ТзОВ «Санаторій «Квітка Полонини» занижувало податкові відрахування з рентної плати за спеціальне водокористування води. Зокрема, протягом 2021-2023 рр. було сплачено лише 500 тис. грн, стверджували правоохоронці.

У підсумку суд ухвалив рішення про арешт майнового комплексу санаторію та арешт свердловини, а також наказав передати «Квітку Полонини» в розпорядження АРМА. Згодом агенція шукатиме управителя для цього рекреаційного об’єкта на час розслідування і судів у цій справі. Свердловина з мінеральною водою наразі залишиться під арештом, нею відповідно до рішення суду користуватися заборонено.

Згідно з даними порталу YouControl, ТзОВ «Санаторій «Квітка Полонини» на 100% належить «Укрпрофоздоровниці». Його директором з 2018 року є Павло Ганинець. Це підприємець та політик зі Сваляви, йому та родині належить група компаній – ТзОВ «Сузір’я», ТзОВ «Нордік нова енергія України», ТзОВ «Шейх Хані Сауд-Укр», ТзОВ «Маргіт-термал», ТзОВ «Антарест-інвест» тощо. Вони працюють у галузях виробництва електроенергії, торгівлі, медицини, видобутку мінеральної води та інших. Зокрема його родина контролює згадане вище ТзОВ «Маргіт», яке за твердженням правоохоронців нібито отримувало мінеральну воду для продажу внаслідок корупційних оборудок.

На території «Квітки Полонини» Павло Ганинець має окремий оздоровчий комплекс, оформлений на його ТзОВ «Сузір’я». На сайті компанії профспілковий санаторій та приватний комплекс подаються як цілісний об’єкт.

Власниками МПП «Алекс» є ТзОВ «Мінеральні води Поляни». Бенефіціаром вказаний львівський підприємець Олександр Свіщов, міноритарії – закарпатська група родин Віктора Балоги та Василя Петьовки. «Алекс» розливає воду під брендами «Поляна Квасова-8», «Поляна Купель-5», «Лужанська» та «Шаянська».

ТзОВ «Рекреаційні технології» зареєстроване у селі Поляна на Мукачівщині. Компанія займається розливом мінеральної води «Поляна Квасова» та «Поляна Купель». Власниками вказані колишній прокурор Закарпатської прокуратури та ексрадник патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Іванцьо та киянин Володимир Жук. До осені 2025 року компанія належала колишньому голові Голубинської сільської ради Закарпаття Михайлові Капустею та підприємцеві з Києва Василеві Марченку. Однак після масового арешту свердовин у закарпатських санаторіях торік навесні вони вийшли зі складу власників.