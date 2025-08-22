Новий управитель керуватиме санаторіями упродовж п'яти років

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило конкурсний відбір управителя для майнових комплексів санаторіїв «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» у Свалявському районі Закарпатської області, що належать профспілкам. Переможцем обох торгів стала компанія, що належить співвласнику одного з найбільших розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі, корпорації SoftServe Тарасу Кицмею та колишньому очільнику Львівської обласної державної адміністрації Миколі Кмітю та їхнім партнерам.

Як йдеться в повідомленнях АРМА (тут і тут), «за результатами розкриття та оцінки пропозицій» переможцем аукціонів визначено «Інвестиційна компанія «ТВК».

Відповідно до умов угоди про користування, «ТВК» щомісячно сплачуватиме 306,9 тис. грн за санаторій «Поляна» та 229,6 тис. грн – за «Сонячне Закарпаття». Окрім того, компанія зобов’язана передавати до держбюджету 80% від доходу від управління «Сонячним Закарпаттям» і 93% – від «Поляни».

Обидва санаторії належать Федерації профспілок через ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». У 2024 році вони були арештовані у справі про незаконний видобуток та продаж мінеральної води, організований профспілковими лідерами, та передані АРМА для пошуку управителя на час розслідування та судів. На територіях санаторіїв є кілька свердловин, з яких видобувають лікувально-столову воду «Поляна Квасова» та «Поляна Купіль».

Раніше в одному з корпусів санаторію «Поляна» на умовах спільної діяльності працював виробничий цех приватної компанії «Аква-Поляна», де розливали ці мінеральні води для продажу. Проте у червні 2025 року фірма згорнула виробництво за рішенням суду та залишила санаторій. У «Сонячному Закарпатті» спільну діяльність провадило ТОВ «Рекреаційні технології», яке також виїхало з санаторію невдовзі після рішення суду.

Фото з сайту санаторію «Поляна»

Санаторії «Поляна» і «Сонячне Закарпаття» – це діючі оздоровчі комплекси на Закарпатті, що користуються попитом у відпочивальників. Вартість проживання з харчуванням та лікуванням коливається від 1380 до 1944 грн на добу (дані за серпень 2025 року) у «Поляні» та від 1440 до 1800 грн у «Сонячному Закарпатті». Санаторії надають послуги з відпочинку, лікування органів травлення та дихання, спа та косметологічних процедур, грязелікування тощо.

Фото з сайту санаторію «Сонячне Закарпаття» та АРМА

У конкурсі від АРМА на керування санаторієм «Поляна» загалом брали участь три претенденти. Це згадане ТОВ «Інвестиційна компанія «ТВК» з Моршина, ТОВ «Аква Мед» з Трускавця та консорціум «Сила Відновлення» з Києва. Натомість за «Сонячне Закарпаття» змагалися «ТВК» та «Сила Відновлення».

Компанія-переможець конкурсу входить до групи, яку контролюють колишній голова Львівської облдержадміністрації, експрезидент IDS Group (води «Моршинська», «Миргородська», «Аляска») Микола Кміть з родиною та співвласник української ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей.

Офіційно, згідно з даними платформи YouControl, у колі засновників «Інвестиційна компанія «ТВК» є Микола Кміть (20%) та члени його сім’ї Світлана, Дана та Назар Кміті (їхня загальна частка 19,12%), ТОВ «Разан М» Назара Кмітя (7,43%), Андрій Андрійович з Івано-Франківщини (7,3%) – це брат чинного міського голови Надвірної Зиновія Андрійовича, ще компанія «Бі Текнолоджіс Маркет Анштальт» (46,15%) з Ліхтенштейну. Її власником є львів’янин Тарас Кицмей, однин з бенефіціарів SoftServe.

Найвідоміші їхні активи – оздоровчі комплекси «Святий Шарбель» і «Мармуровий палац» (обидва – Моршин), курорт «Плай» (Плав’є), виробник сирів та набілу «Мукко».

Компанію «Аква Мед» YouControl зараховує до групи львівської бізнесової родини Хлібкевичів. Напрямки її діяльності – консультування з питань комерційної діяльності, будівництва та нерухомості. Найвідоміші проєкти – готельний комплекс «Лісова пісня» у Трускавці, а також співучасть у створенні житлових комплексів «Місто трав», Greenville House та інших у Львові. У низці бізнесів партнером групи є фірми іншого львівського бізнесмена Івана Торського.

Консорціум «Сила Відновлення» у червні 2025 року заснували дві компанії – менський санаторій «Остреч» з Чернігівської області та ТОВ «Аква-Свалява» (зареєстрована у травні 2025 року) із Закарпаття. Бенефіціарними власниками вказані Богдан Бондаренко з Білоцерківського району Київщини, Ігор Магаляс з Козової на Тернопільщині, Михайло Бургер з Мукачівського району та Наталія Фізер зі Сваляви на Закарпатті.

Директором консорціуму є київський адвокат Ігор Мотузка. Згідно з даними платформи YouControl, у 2015 році він кандидував від партії «Наш край» на виборах до Київської обласної ради, а 2020 – до міської ради Броварів від партії «Слуга народу». YouControl пов’язує Ігоря Мотузку із чинним заступником міністра юстиції Андрієм Гайченком через кредитну спілку «Поступ-Кредит».

У компанії «ТВК» за запитом ZAXID.NET не надали конкретної відповіді щодо планованої діяльності у санаторіях «Поляна» та «Сонячне Закарпаття».

«[Будемо] виконувати умови укладеного договору в порядку, передбаченому чинним законодавством», – йдеться у письмовій відповіді директора товариства Андрія Мисіва. Щодо мабутніх інвестицій в отримані об’єкти, то це, за його твердженням, поки «рано оцінювати». Андрій Мисів додав також, що для відновлення видобутку мінеральної води в санаторіях його компанії потрібний дозволи від Державної служби геології та надр, ними нині володіють юридичні особи санаторіїв – ТОВ «Санаторій «Поляна» та ТОВ «Санаторій «Сонячне Закарпаття», а «ТВК» наразі здійснює лише «управління нерухомим майном, а не юридичними особами».

Як писав ZAXID.NET, раніше співвласник та керівник «Аква-Поляна» Володимир Суботовський звинувачував співвласника «ТВК» Миколу Кмітя у причетності до спроби рейдерства компанії та виробництва води. За його словами, торік Микола Кміть запропонував продати «мінеральний» бізнес йому та його партнерам з МПП «Алекс». Після відмови в «Аква-Поляни» почалися проблеми – за рішенням суду були арештовані свердловини (у профспілковій справі), АРМА вимагала виселення компанії з санаторію «Поляна», навесні 2025 року другого засновника компанії, Віталія Суботовського, відбулися обшуки за підозрою у співпраці з РФ.

Микола Кміть підтвердив, що справді пропонував продати бізнес, проте назвав звинувачення у причетності до рейдерства неправдивими та мав намір позиватися до суду. Також він зазначив, що від початку року вже не має стосунку до МПП «Алекс».