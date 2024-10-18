Будівлі заводу малого приватного підприємства «Алекс» у селі Поляна Свалявського району

Печерський районний суд Києва арештував десять свердловин у Закарпатській області, з яких незаконно видобували мінеральну воду на сотні мільйонів гривень. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 18 жовтня.

Як встановили слідчі, заступник голови Федерації профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток та продаж мінеральної води. Як повідомляла 5 січня 2024 року «Українська правда», посаду заступника обіймав Володимир Саєнко. До схеми також залучили 11 підприємств, яким незаконно надавали переваги на придбання мінеральної води, видобутої зі свердловин державних санаторіїв, її подальшого бутилювання та продажу до торгівельних мереж. Крім цього, мінеральну воду продавали підконтрольним компаніям за заниженими цінами та поза встановленими лімітами. ДБР не називає наразі точної суми збитків, завданих такою діяльністю, обмежуючись загальною фразою, що втрати держави сягають «сотень мільйонів гривень».

Зазначимо, що ДБР не називає причетних до незаконного видобутку води компаній. Однак відомство опублікувало фото, з якого можна ідентифікувати територію малого приватного підприємства «Алекс», що у селі Поляна Свалявського району. ДБР зазначає, що під час обшуків у підприємств правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, що підтверджує порушення норм законодавства.

Крім цього, у судовому реєстрі можна знайти ухвали Печерського райсуду, які стосуються арешту свердловин. Згідно з ухвалами Печерського райсуду Києва, арешт наклали на такі свердловини:

свердловина на ділянці Поляна Купіль (перебуває у користуванні ТОВ «Санаторій "Поляна"»);

свердловина на території родовища Голубинського (користується ТОВ «Санаторій "Квітка Полонини"»);

свердловина на території родовища Голубинське (перебуває у користуванні ТОВ «Магріт»);

свердловина на північ від села Поляна на ділянці «Ведмежа-2» Полянського родовища (дозволом на користування володіє МПП «Алекс»);

свердловина на захід від села Поляна, частина підділянки санаторію Сонячне Закарпаття, ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища (дозволом на користування володіє МПП «Алекс»);

свердловина на території родовища Веча (дозволом на користування володіє МПП «Алекс»);

свердловина у частині підділянки санаторію «Сонячне Закарпаття» ділянки «Нова Поляна» Полянського родовища (власником є ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»);

свердловина на ділянці «Голубине-0031» (дозвіл на дослідження ділянки має ФОП Сергій Калабішка);

свердловина на ділянці Солочинська (спецдозволом володіє ТОВ «Аква Поляна»);

свердловину на ділянці Яківська Закарпатська (спецдозволом володіє ТОВ «Аква Поляна»).

Згідно з ухвалами Печерського суду, до незаконної діяльності посадовці Федерації профспілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» залучили бізнес, якому надавали переваги у видобутку води зі свердловин, відпускали мінеральну воду вищезгаданим підприємствам за заниженими цінами та понаднормово поза встановленими лімітами. Слідчі вважають, що заступник голови Федерації Володимир Саєнко безпосередньо надавав вказівки щодо незаконного видобутку мінеральних вод, до якого залучили такі компанії:

ТОВ «Рекреаційні технології» (зареєстроване у селі Поляна, власники – Василь Марченко та Михайло Капустей);

ТОВ «Сонячне Закарпаття плюс» (зареєстроване у Києві, власники – Василь Марченко та Михайло Капустей);

ТОВ «Магріт» (зареєстроване у селі Солочин, власники – Олександра Івашко, Антон Шовш, Павло Шовш та Микола Петрик);

ТОВ «Маргіт-Аква» (зареєстроване у селі Солочин, власники ТОВ «Магріт» та ТОВ «Транстур»);

МПП «Алекс», ТОВ «Аква Алекс» та ТОВ «Закарпаткурортмінводи» (зареєстровані у селі Поляна, власники – Василь Попп, Андрій Петьовка та Микола Кміть);

ТОВ ВКФ «Алекс ком ЛТД» (зареєстроване у Києві, власник – Вячеслав Рахмінов);

ТОВ «Мрія Голд» (зареєстроване у селі Поляна, власники – Юрій Чутора, Володимир Гутнік);

ТОВ «Сузір’я» (зареєстроване у селі Солочин, власники – Тамара Островська, Павло Ганинець, Сергій Пархомець, Любов Литвиненко та Надія Сечина);

ТОВ «Аква Поляна» (зареєстроване у селі Поляна, власники – Володимир та Віталій Суботовські, португальська компанія Swan Lake).

Зазначимо, що за кілька днів до арешту, 29 серпня, Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії ТОВ «Води Поляни» львівського підприємця Олександра Свіщова придбати МПП «Алекс», яка фігурує у справі про незаконний видобуток води. МПП «Алекс» продає мінеральні води під торговими марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська», «Шаянська» та «Вершина».

ДБР вважає, що працівники приватних компаній легалізували гроші й частину суми передавали групі людей з Федерації профспілок, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур». Крім цього, ДБР підозрює підприємства в ухилені від рентної плати за користування надрами у великих розмірах. Зокрема, з 1 січня 2021 по 31 грудня 2023 року ДП «Санаторій "Сонячне Закарпаття"» ймовірно не сплатило ренти на 4,8 млн грн, ТОВ «Санаторій «Поляна» – на 2,2 млн, грн, ТОВ «Санаторій "Квітка Полонини"» – на 500 тис. грн.

Крім цього, у звітах податкової, які згадують в ухвалах, йдеться, що під керівництвом ДП «Санаторій "Сонячне Закарпаття"» мінеральну воду видобуває ТОВ «Рекреаційні технології», під керівництвом ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» – ТОВ «Рекреаційні технології», ТОВ «Маргіт» та МПП «Алекс». На території ТОВ «Санаторій «Поляна» мінеральну воду видобувають ТОВ «Рекреаційні технології», ТОВ «Аква Поляна» та МПП «Алекс».

Слідчі ДБР розслідують обставини незаконного відчуження майна, яке перебувало в управлінні Федерації професійних спілок України (керівник Григорій Осовий) та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (керівник Микола Субота), ПрАТ «Укрпрофтур» (керівник Сергій Стрілець).

Також правоохоронці досліджують обставини незаконного заволодіння держмайном. Йдеться про майнові комплекси, пансіонати, спортивні комплекси, адміністративні будівлі, концертні зали, готелі тощо. Збитки становлять 138 млн 308 тис. грн. Посадовці вигадали схему, за якою спочатку описували занедбаний стан підприємств та їхню збитковість, а потім занижували ціну на нерухомість, щоб заздалегідь визначений покупець заплатив мінімальну суму. Федерація професійних спілок надавала згоду на відчуження майна.

У матеріалах справи йдеться, що заступнику голови Федерації професійних спілок Володимиру Саєнку у грудні 2022 року оголосили підозру у змові з посадовцями профспілки, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» та компаніями, які вони заснували. Йдеться про ДП «Санаторій "Сонячне Закарпаття"», ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини», ТОВ «Санаторій «Поляна» тощо. Суд відсторонив Саєнка від посади та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний хотів змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт й пропонував колегії суддів 150 тис. доларів хабаря.

Загалом справу розслідують за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191)

зловживання владою (ч. 2 ст. 364)

службова недбалість (ч. 2 ст. 367)

службового підроблення (ч. 2 ст. 366)

пропозиції або надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369)

створення злочинної організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255)

незаконного видобутку корисних копалин (ч. 3 ст. 240)

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.