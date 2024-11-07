Завод МПП «Алекс» у селі Поляна Свалявського району

Державна служба геології та надр України погодила для малого приватного підприємства МПП «Алекс» дозвіл на користування надрами на ділянці Північно-Свалявська у Закарпатській області. Ліцензія діятиме впродовж п'яти років. Сайт Nadra.info з посиланням на наказ Держслужби геології та надр розповідає, що спецдозвіл передбачає геологічне вивчення та видобуванням питних підземних вод.

Зазначимо, що у серпні 2024 року Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Води Поляни» львівського бізнесмена та колишнього співвласника Винниківської тютюнової фабрики Олександра Свіщова встановити одноосібний контроль над МПП «Алекс». Однак станом на 7 листопада цього поки не відбулося. За інформацією аналітичного порталу YouControl, власниками бізнесу є Андрій Петьовка, Василь Попп і Микола Кміть. Директором компанії з 2014 року є Юрій Химинець.

Дозвіл на видобування води на ділянці Північно-Свалявська став четвертим для МПП «Алекс». Компанія вже має два дозволи на користування покладами підземних мінеральних вод у родовищі Полянське та родовищі Веча. МПП «Алекс» виробляє і продає воду під марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська», «Шаянська», «Вершина».

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на десять свердловин у Закарпатській області, з яких незаконно могли видобувати мінеральну воду на сотні мільйонів гривень. Серед арештованих об'єктів і три свердловини, якими користувалося МПП «Алекс». Держбюро розслідувань 18 жовтня опублікувало фото обшуків на території заводу «Алекс» у селі Поляна Свалявського району.

У матеріалах справи йдеться, що заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв незаконно видобував мінеральні води. Слідчі ДБР вважають, що до схеми залучили 11 компаній, серед яких і МПП «Алекс».