Пов'язана із львівським бізнесменом фірма купила ще один дозвіл на видобуток води на Закарпатті
Три свердловини, якими користується МПП «Алекс», перебувають під арештом
Державна служба геології та надр України погодила для малого приватного підприємства МПП «Алекс» дозвіл на користування надрами на ділянці Північно-Свалявська у Закарпатській області. Ліцензія діятиме впродовж п'яти років. Сайт Nadra.info з посиланням на наказ Держслужби геології та надр розповідає, що спецдозвіл передбачає геологічне вивчення та видобуванням питних підземних вод.
Зазначимо, що у серпні 2024 року Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Води Поляни» львівського бізнесмена та колишнього співвласника Винниківської тютюнової фабрики Олександра Свіщова встановити одноосібний контроль над МПП «Алекс». Однак станом на 7 листопада цього поки не відбулося. За інформацією аналітичного порталу YouControl, власниками бізнесу є Андрій Петьовка, Василь Попп і Микола Кміть. Директором компанії з 2014 року є Юрій Химинець.
Дозвіл на видобування води на ділянці Північно-Свалявська став четвертим для МПП «Алекс». Компанія вже має два дозволи на користування покладами підземних мінеральних вод у родовищі Полянське та родовищі Веча. МПП «Алекс» виробляє і продає воду під марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська», «Шаянська», «Вершина».
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на десять свердловин у Закарпатській області, з яких незаконно могли видобувати мінеральну воду на сотні мільйонів гривень. Серед арештованих об'єктів і три свердловини, якими користувалося МПП «Алекс». Держбюро розслідувань 18 жовтня опублікувало фото обшуків на території заводу «Алекс» у селі Поляна Свалявського району.
У матеріалах справи йдеться, що заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв незаконно видобував мінеральні води. Слідчі ДБР вважають, що до схеми залучили 11 компаній, серед яких і МПП «Алекс».