МПП «Алекс» виготовляє мінеральні води з 1995 року

Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Води Поляни» львівського бізнесмена Олександра Свіщова придбати мале приватне підприємство «Алекс». Компанія має три спецдозволи на видобування мінеральних вод на Закарпатті під популярними торговими марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська», «Шаянська» та «Вершина». Про це повідомляє сайт Nadra.info з посиланням на опубліковане 29 серпня рішення АМКУ.

Згідно з інформацією Держслужби геології та надр, МПП «Алекс» контролює такі чинні спецдозволи на надра:

№ 2672 на видобування мінвод до 2032 року у родовищі Полянське;

№ 5918 на видобування мінвод до 2034 року з родовища Полянське;

№ 6433 на видобування мінвод до 2030 року з родовища Веча.

АМКУ також дозволив ТОВ «Води Поляни» встановити одноосібний контроль над ТОВ «Аква Алекс» і ТОВ «Закарпаткурортмінводи». Однак станом на липень 2024 року ці компанії не мали спецдозволів на користування надрами.

Львівське ТОВ «Води Поляни» Олександр Свіщов зареєстрував у квітні 2024 року. На аналітичній системі YouControl йдеться, що Свіщов є власником компанії через АТ «ЗНВКІФ «Лев», яке займається фінансовими послугами. Керівником ТОВ «Води Поляни» є Роман Шегинський.

МПП «Алекс», яке придбав Олександр Свіщов, зареєстроване у селі Поляна Мукачівського району на Закарпатті. Компанія працює з 1995 року й входить до складу групи екснардепів Василя Петьовки, Павла Балоги та Івана Балоги. Керівником МПП «Алекс» є Юрій Химець. ТОВ «Аква Алекс» та ТОВ «Закарпаткурортмінводи», які придбав Олександр Свіщов, також зареєстровані у селі Поляна на Закарпатті та входять до групи Балоги та Петьовки.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Олександр Свіщов разом із засновником інвестиційної компанії Dragon Capital Томашем Фіалою придбали виробника мінеральної води «Трускавецька». Зазначимо, що 53-річний Олександр Свіщов був співвласником Винниківської тютюнової фабрики. Також він є президентом Федерації водного поло України.