Інвестор має вкласти в цю землю не менше 100 млн євро

У понеділок, 11 березня, відбулися торги з продажу 50 га землі на території Мурованської сільської територіальної громади в селі Ямпіль поблизу Львова. Ініціатор аукціону – Мурованська сільська рада.

Ділянка належить до земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони тощо і призначена для зведення підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Стартова ціна лоту становила 82,375 млн грн. Під час торгів, у яких взяли участь лише двоє учасників, ціна ділянки зросла до 102,7 млн грн – по 2,054 млн грн або 54 тис. доларів за гектар. Найбільшу ціну запропонував «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев», яким керує Олександр Свіщов і який належить до групи компаній родини Свіщових.

Другий учасник – засноване сім місяців тому ТОВ «Праймері Інвестмент» – було готове заплатити за 50 га землі в Ямполі 85,380 млн грн.

Продаж з умовами

Оскільки земля належить Мурованській громаді, депутати сільради висунули умови до майбутнього покупця. По-перше, він має зареєструвати юридичну особу, що відкриє тут підприємство, на території територіальної громади. По-друге, сума інвестицій у майбутній об’єкт має становити не менше 100 млн євро у гривневому еквіваленті. На ділянці не можна розміщувати виробництво тютюну або алкоголю.

На майбутньому підприємстві має бути створено 360 робочих місць, з яких:

10 із середньою зарплатою не менше 1000 євро на місяць у гривневому еквіваленті;

50 – із зарплатою не менше 700 євро на місяць в еквіваленті;

300 – із зарплатою 500 євро на місяць в еквіваленті.

Також інвестор має збудувати під'їзну дорогу від кільцевої Львова до ділянки, мережі газо- та електропостачання та, за необхідності, альтернативних джерел енергії.

Довідково:

Село Ямпіль розташоване за 8 км від Львова по міжнародній трасі Київ – Чоп. Його населення становить близько 2 тис. людей.

Олександр Свіщов – львівський підприємець, бізнес-партнер Григорія Козловського і екс-власник Винниківської тютюнової фабрики. Ключові особи групи компаній родини Свіщових – Олександр Свіщов і його син Віталій, депутат ЛМР 7-8-го скликань. Група займається нерухомістю. Їй належить спортивно-розважальний комплекс Leoland на вул. Мельника у Львові, де раніше був палац спорту «Україна».

У листопаді минулого року Олександр Свіщов і Томаш Фіала, засновник компанії Dragon Capital, планували придбати разом виробника мінеральних вод у Трускавці.