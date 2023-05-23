Олександр Свіщов і Григорій Козловський позбулися тютюнового бізнесу у Винниках

Львівські бізнесмени Григорій Козловський та Олександр Свіщов вийшли з переліку засновників ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», однієї з найбільших компаній-виробників на фабриці сигарет у Винниках. Із 19 травня компанія належить екс-засновнику Руслану Бицькому.

За даними аналітичної системи YouControl, у 2016 році ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» була заснована Русланом Бицьким. У жовтні 2019 року дві рівні частки компанії за 7,5 млн грн придбали Григорій Козловський та Олександр Свіщов. У лютому 2023 року Бицький звернувся до Господарського суду Львівщини, оскільки бізнесмени не заплатили за придбання компанії.

29 березня суд затвердив мирову угоду між Бицьким і Свіщовим, а 27 квітня – між Бицьким і Козловським. Згідно з мировою угодою, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі «Винниківської тютюнової фабрики» скасовується, а компанія переходить у власність колишнього засновника – Руслана Бицького. До 19 травня засновниками компанії зазначались Козловський і Свіщов та низка їх компаній, а директором був вказаний депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексій Різник. Зараз компанією керує бізнес-партнер Козловського Ростислав Павлів.

Раніше за аналогічними мировими угодами, затвердженими Господарським судом, Олександр Свіщов та Григорій Козловський вийшли з переліку засновників компанії «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп», ще однієї компанії, що виготовляла сигарети на фабриці у Винниках, повернувши її екс-власнику Сергію Дударенку. Зараз компанія перебуває в процесі ліквідації.

Загалом на території Львівської тютюнової фабрики у Винниках працює низка компаній, що належали Григорію Козловському та його бізнес-партнерам. Зараз же, за даними YouControl, Козловський вийшов із переліку засновників усіх компаній, пов’язаних із тютюновим бізнесом. Самі виробничі цехи фабрики належать доньці Григорія Козловського Софії Максимець, а власницею торговельних марок сигарет Marvel. Strong та Lifa, які виготовляють на фабриці, є донька Олександра Свіщова Вікторія Свіщова. «Винниківська тютюнова фабрика» і «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» реалізують продукцію через ТОВ «Торговий дім «Марвел», що належить Олексію Різнику.

Нагадаємо, на початку березня на території Львівської тютюнової фабрики детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки, за результатами яких на складах знайшли 1,6 млн пачок сигарет без акцизних марок. Через це до бюджету не сплатили 85 млн грн податків.