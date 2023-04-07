На території Львівської тютюнової фабрики у Винниках працює низка компаній

Львівські бізнесмени Григорій Козловський та Олександр Свіщов вийшли з переліку засновників ТОВ «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп», що є однією з компаній-виробників сигарет тютюнової фабрики у Винниках. Із 5 квітня компанія належить екс-засновнику, колишньому футболісту та підприємцю Сергію Дударенку та перебуває у процесі припинення.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, у 2016 році Сергій Дударенко заснував компанію «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп». У 2019 році львівські підприємці та бізнес-партнери Григорій Козловський та Олександр Свіщов купили в нього частки в компанії та стали її засновниками. У вересні 2022 року серед засновників компанії також з’явилась низка фірм, пов’язаних із курортом Emily Resort, що також належать Григорію Козловському. 31 березня 2023 року у системі власності тютюнової компанії почали відбуватись зміни: станом на 5 квітня одноосібним її власником та директором вказаний Сергій Дударенко, а з 6 квітня компанія перебуває в процесі припинення.

Як повідомляє сайт «Твоє місто», Козловський та Свіщов повернули свої частки у статутному капіталі компанії попередньому засновнику на підставі затверджених судом мирових угод. У лютому 2023 року Сергій Дударенко подав до Господарського суду Львівської області позови проти Григорія Козловського та Олександра Свіщова про розірвання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп», укладених 10 жовтня 2019 року. За його словами, бізнесмени до жовтня 2022 року, як це було передбачено в договорі, не розрахувалися за придбані частки в статутному капіталі. Зокрема, кожен із них мав заплатити Дударенку по 25 млн грн.

23 березня 2023 року Господарський суд Львівської області затвердив мирові угоди між Сергієм Дударенком, Григорієм Козловським та Олександром Свіщовим, згідно з якими бізнес-партнери визнали, що не виконали своїх зобов’язань за договорами купівлі-продажу і погоджуються з розірванням договору.

Крім цього, екс-засновник іншої тютюнової компанії ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» Руслан Бицький, який також у 2019 році продав свою частку в статутному капіталі Козловському та Свіщову, теж оскаржує договір купівлі-продажу в суді. В лютому він звернувся до Господарського суду з аналогічним позовом, заявивши, що підприємці не сплатили йому по 7,5 млн грн кожен. 29 березня суд затвердив мирову угоду між Русланом Бицьким і Олександром Свіщовим, а угода з Козловським ще не затверджена.

Зазначимо, що на території Львівської тютюнової фабрики у Винниках працює низка компаній, що належить Григорію Козловському та його бізнес-партнерам. Самі виробничі будівлі фабрики належать його доньці Софії Максимець, а власницею торговельних марок сигарет – Marvel. Strong та Lifa – які виготовляють на фабриці, є донька Олександра Свіщова Вікторія Свіщова.

«Винниківська тютюнова фабрика» і «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» реалізують продукцію через ТОВ «Торговий дім «Марвел», що належить депутату Львівської міської ради Олексію Різнику.

Нагадаємо, на початку березня на території Львівської тютюнової фабрики детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки, за результатами яких на складах знайшли 1,6 млн пачок сигарет без акцизних марок. Через це до бюджету не сплатили 85 млн грн податків.