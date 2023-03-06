Фабрику звинувачують у нелегальному виготовленні підакцизної продукції

У понеділок, 6 березня, у Бюро економічної безпеки України повідомили про обшуки на території однієї з тютюнових фабрик на території Львівської області.

«Службові особи товариства підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку та не відображаються в бухгалтерському, податковому обліках та без декларування отриманих доходів від їх реалізації», – ідеться в повідомленні БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1-2 тис. до 3-10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за масове виробництво продукції (від 17 до 170 тис. грн).

Перед тим, як з’явилося повідомлення від БЕБ, низка ЗМІ поширили заяву від прес-служби Винниківської тютюнової фабрики, в якій ідеться про обшуки на підприємстві і про те, що через обшуки заблокована його робота.

У лютому голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Винниківська тютюнова фабрика поступово переходить у «біле» поле і під час повномасштабної війни збільшила відрахування податків.

«Якщо говорити про власника Винниківської тютюнової фабрики, то він удвічі, порівняно з мирним часом, збільшив свої відрахування податків. Я думаю, що ми змусимо його ще підвищити ці платежі. Безперечно, також можна вирізати обладнання і припинити роботу цієї фабрики, але чи це шлях, чи краще, щоб вона просто працювала в "білому" полі. Мені здається, що він почув нас і саме у це поле переходить», – сказав Данило Гетманцев.

Додамо, що у жовтні 2021 року на Винниківській тютюновій фабриці вже проводились обшуки слідчі Державного бюро розслідувань. Тоді ішлося про розслідування спроби контрабанди в ЄС сигарет на суму 27 млн грн.

У 2021 році розслідування аналітичного агентства «Кантар Україна» показало, що Винниківська тютюнова фабрика виробляє 62% нелегальних сигарет з маркуванням Duty Free.

Підприємство розташоване у Винниках, тут виробляють продукцію ТзОВ «Марвел Інтернешнл Тобако груп», що належить львівському бізнесмену Григорію Козловському і його бізнес-партнеру Олександру Свіщову.