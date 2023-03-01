На складах вилучили пачки сигарет без акцизів та тютюн для кальяну

Бюро економічної безпеки викрило схему нелегального виготовлення і продажу сигарет. Під час обшуків у Львівській та Закарпатській областях вилучили контрафактного товару на майже 18 млн грн.

Детективи БЕБ оглянули вантажний автомобіль, який перевозив підакцизні товари у Львівській області, та провели обшук на складі у Закарпатській області.

«За даними слідства, незаконно виготовлена продукція реалізовувалася всередині країни, а також контрабандним шляхом переміщувалась за кордон. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 330 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, 1,5 т тютюну для кальянних пристосувань, чорнові записи та інші речові докази», – повідомила 1 березня Львівська обласна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво.

Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі, обшуки проводили 24-25 лютого. Вартість вилученого на складах та в автомобілі товару – майже 18 млн грн. Слідчі дії ще тривають, тому поки немає інформації про організаторів та причетних до схеми людей.

фото Львівської прокуратури

Детективи управління БЕБ у Львівській області відкрили кримінальне провадження за незаконне зберігання і транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).