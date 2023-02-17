Підпільні цехи були облаштовані на закинутих складах у віддалених селах Закарпаття

Служба безпеки виявила масштабні підпільні цехи, де виробляли підроблені сигарети під виглядом іноземних брендів і відправляли контрабандою закордон. Цехи були облаштовані на закинутих складах у віддалених селах на Закарпатті. За даними СБУ, там виготовляли до мільйона сигарет на добу. Під час обшуків правоохоронці вилучили товару на 70 млн грн. Розслідування справи триває.

Як у п’ятницю, 17 лютого, повідомила прес-служба СБУ, підпільне виробництво сигарет організувало міжрегіональне злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей. «Саме там вони налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів. Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків"», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ уточнюють, що зловмисники щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів. Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 млн грн. За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Сигарети продавали у різних регіонах України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.

Під час обшуків за адресами розташування «виробничих потужностей» правоохоронці виявили технологічні цехи та обладнання, велику кількість сировини, поліграфію з нанесеними торговими знаками європейських брендів, підготовлений до продажу товар.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.