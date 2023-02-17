СБУ виявила на Закарпатті підпільні цехи із контрабандними сигаретами на 70 млн грн
На трьох лініях щодоби виготовляли мільйон підроблених сигарет
Служба безпеки виявила масштабні підпільні цехи, де виробляли підроблені сигарети під виглядом іноземних брендів і відправляли контрабандою закордон. Цехи були облаштовані на закинутих складах у віддалених селах на Закарпатті. За даними СБУ, там виготовляли до мільйона сигарет на добу. Під час обшуків правоохоронці вилучили товару на 70 млн грн. Розслідування справи триває.
Як у п’ятницю, 17 лютого, повідомила прес-служба СБУ, підпільне виробництво сигарет організувало міжрегіональне злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей. «Саме там вони налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів. Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків"», – йдеться у повідомленні.
У прес-службі СБУ уточнюють, що зловмисники щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів. Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 млн грн. За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Сигарети продавали у різних регіонах України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.
Під час обшуків за адресами розташування «виробничих потужностей» правоохоронці виявили технологічні цехи та обладнання, велику кількість сировини, поліграфію з нанесеними торговими знаками європейських брендів, підготовлений до продажу товар.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.