Під хлівом закарпатський фермер облаштував нарколабораторію

У прикордонному селі неподалік Виноградова у Закарпатській області виявили дві підземні нарколабораторії з елітною коноплею. Правоохоронці затримали 48-річного власника території, де працювала лабораторія з наркотиками, йому загрожує до семи років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці провели обшуки в одному із прикордонних сіл неподалік Виноградова.

Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, але спершу знайшли лише кілька стебел коноплі. Ретельно оглянувши територію, поліція виявила люк до таємного сховку, який був розташований у хліві.

Під землею фермер викопав та облаштував дві кімнати для вирощування коноплі. Приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту.

«На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала б не менше 5 мільйонів гривень. Крім цього в ході спецоперації вилучено 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет», – йдеться у повідомленні поліції.

Організатора наркоплантації, 48-річного закарпатця, затримали за ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

Поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у злочині за ч. 2 ст. 310 ККУ (незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості понад 50 рослин). За такі дії зловмиснику загрожує до семи років позбавлення ув’язнення.