Чоловік облаштував дві підземні кімнати із таємним входом через хлів

За облаштування підземної нарколабораторії та вирощування коноплі на фермі у селі Ботар на Закарпатті суд призначив 48-річному власнику господарства іспитовий термін на 2 роки. У вересні 2021 року поліція на фермі закарпатця знайшла понад 620 стебел елітної коноплі, а також спеціально обладнані приміщення з технікою для її вирощування. Вартість вилучених наркотиків оцінили у 5 млн грн. У суді фермер пояснив, що хотів виготовити ліки для хворого на рак брата. Місцеві ЗМІ повідомляли, що техніку для нарколабораторії ферма закупила за кошти угорського благодійного фонду.

Поліція прийшла з обшуками на ферму Жолта Кевера 29 вересня 2021 року. Тоді прес-служба поліції Закарпаття повідомляла, що фермер під землею викопав та облаштував дві кімнати для вирощування коноплі. Приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі, 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння коноплі та пістолет. Проте у матеріалах суду йдеться лише про вилучення 626 стебел коноплі.

Як зазначається у вироку суду, 48-річний Жолт Кевер, засновник фермерського господарства «Кевер Жолт» у селі Ботар Берегівського району, збудував спеціальне замасковане приміщення із системою кондиціонування, крапельного поливу, підтримання температурного та світлового режиму для вирощування коноплі. Під час обшуків правоохоронці вилучили 626 рослин коноплі. Експертиза підтвердила, що вилучені на території ферми рослини – із роду коноплі, які у своєму складі містять психоактивний компонент – тетрагідроканабінол та інші канабіноїди.

«Обвинувачений для здійснення та реалізації своєї злочинної діяльності, спрямованої на виготовлення наркотичного засобу – канабісу, на території ФГ «Кевер Жолт», яке йому належить, розташованого на трьох суміжних земельних ділянках утримував спеціально замасковане двоповерхове приміщення, призначене для сільськогосподарських тварин, яке обладнав системою кондиціонування, системою крапельного поливу, системою підтримання температурного та світлового режиму для вирощування рослин коноплі», – йдеться у вироку суду.

Зазначається, що нарколабораторія була обладнана LED-лампами із стабілізаторами напруги, спеціальними світильниками для вирощування рослин, системою крапельного поливу, переносним кондиціонером, витяжкою, кількома вентиляторами, оприскувачами та іншою технікою.

Як повідомляли закарпатські ЗМІ, обладнання для нарколаботарій ферма Жолта Кевера придбала за кошти угорського благодійного фонду Еґана Еде, який фінансується урядом Угорщини. Згідно з даними, оприлюдненими ужгородським інтернет-виданням 0312.ua, заяву на отримання коштів для розвитку власного бізнесу до угорського фонду ще у 2018 році направила мати Жолта Кевера – Сільвія Турдо.

«У комерційному обґрунтуванні заявки на фінансову допомогу жінка попросила кошти на придбання техніки для ведення сільського господарства (парниковий каркас, плівку «Генегар», котел змішаного опалення «Buderus» та циркуляційний насос Grundfos, які саме використовувалися для обслуговування нарколабораторії). Сума кошторису в заявці жінки склала 407,5 тис. грн. Того ж місяця у Берегові з жінкою було підписано договір про фінансування її підприємницької діяльності Благодійним фондом Еґана Еде на суму 2,8 млн форинтів, що на той час склало 296,2 тис. грн», – стверджує видання.

В одній із процесуальних ухвал у справі зазначалося, що, за даними Державної податкової служби, ферма «Кевер Жолт», згідно з декларацією за 2018 рік, не проводить господарську діяльність, а дані щодо найманих працівників та сплати податків у податковій відсутні. «Підозрюваний не здійснює господарську чи іншу діяльність у ФГ «Кевер Жолт» та у нього відсутній дохід від здійснення такої діяльності», – зазначалося у тексті ухвали.

Жолт Кевер під час судового засідання повністю визнав свою вину, підтвердив, що дійсно облаштував не території власної ферми замасковане двоповерхове приміщення, де вирощував рослини коноплі. Фермер також сказав, що розкаюється і пояснив, що «хотів виготовити лікарство для хворого раком рідного брата».

Суддя Виноградівського районного суду Анатолій Надопта визнав 48-річного Жолта Кевера винним за ч. 2 ст. 310 ККУ (незаконний посів та незаконне вирощування конопель, у кількості 50 і більше рослин) та за ч. 1 ст. 317 ККУ (утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів) та присудив йому 4 роки позбавлення волі з призначенням іспитового терміну на 2 роки. Вилучені 626 рослин коноплі суд вирішив знищити, а вилучену під час обшуків техніку – віддати власникам. Обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.