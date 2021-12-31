Суд у Львові засудив до тюремних термінів 27-річного і 31-річного львів’ян за постачання наркотиків до місць позбавлення волі.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, 31-річний чоловік, перебуваючи за ґратами, вмовив свого друга, аби той передав йому наркотики в установу, де він відбував покарання, і надав відповідні рекомендації, як це зробити.

«Товариш погодився допомогти старому другові, заховав наркотики у пляшку шампуню та передав його разом із продуктами харчування на ім’я засудженого», – сказано в повідомленні прокуратури.

У зв’язку з цим, суд визнав 27-річного львів’янина винним у незаконному збуті наркотичних засобів, а його 31-річного друга – у підбурюванні до незаконної передачі наркотиків у місця позбавлення волі. Молодшого фігуранта справи суд засудив до шести років позбавлення волі, а його старшого спільника, з урахуванням невідбутого покарання – до дев’яти років ув’язнення.