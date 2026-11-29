23-річного українця затримали в торговельній галереї міста Седльце в Мазовецькому воєводстві Польщі. Чоловік ходив приміщенням із муляжем зброї за поясом і перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі він перебуває під вартою, а прокуратура має з’ясувати, чи був предмет вогнепальною зброєю, для володіння якою потрібен дозвіл. Про це пише RMF FM.

Інцидент стався ввечері 28 листопада, після 18:00. Один із відвідувачів або працівників торговельного центру повідомив про чоловіка зі зброєю на лінію екстреної допомоги. Поліцейські прибули до галереї приблизно через дві хвилини після виклику. До їхнього приїзду чоловіка вже знешкодили охоронці закладу.

Під час перевірки з’ясувалося, що українець був нетверезим. За даними RMF FM, у його видихуваному повітрі зафіксували понад 2,5 проміле алкоголю. Чоловіка затримали та помістили до приміщення для затриманих.

RMF FM з’ясував, що 23-річний українець перебуває на території Польщі легально. Найближчим часом чоловіка мають допитати в прокуратурі. Там вирішать, чи відкривати кримінальне провадження. Це залежатиме від того, чи підтвердиться, що предмет, який українець носив за поясом, був вогнепальною зброєю, для володіння якою необхідний спеціальний дозвіл.

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