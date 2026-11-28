У суботу, 28 листопада, львів’яни зібрались біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб вшанувати пам’ять жертв Голодоморів, убитих радянським режимом. У центрі міста спершу відбулась спільна молитва, потім присутні вшанували вбитих хвилиною мовчання та долучилися до акції «Запали свічку пам’яті». Учасники запалили сотні свічок на згадку про мільйони заморених штучним голодом людей. У заходах також взяли участь міський голова Андрій Садовий та в.о. голови Львівської облради Юрій Холод.

Фото Анастасії Смольєнко для ЛМР