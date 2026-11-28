Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника Ростехнагляду

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав призначення росіянина Алєксєя Ферапонтова своїм заступником звичайним кадровим питанням. Він заявив, що призначення конкретної людини на посаду не означає підтримки політики її держави.

За словами очільника МАГАТЕ, міжнародні службовці є незалежними, а тому призначення Ферапонтова не варто розглядати як схвалення дій Росії чи підтримку її політики.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Він обіймає посаду, яку раніше обіймав інший росіянин, і тоді це не викликало жодного публічного обурення», – сказав Гроссі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас він додав, що розуміє: в умовах війни такі призначення можуть викликати зауваження.

Раніше Міністерство закордонних справ і Міністерство енергетики України виступили проти призначення Ферапонтова на посаду заступника генерального директора МАГАТЕ. Українські відомства закликали Гроссі відмовитися від цієї кандидатури, а держави-члени Агентства – оцінити її та вжити заходів, щоб не допустити призначення.

Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду Росії («Ростехнагляд»). За даними МЗС України, російський посадовець причетний до спроб легітимізувати незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції та поширити на неї російський регуляторний контроль. Через це 12 лютого 2023 року Україна запровадила проти нього персональні санкції.

Нагадаємо, про призначення Ферапонтова заступником і головою Департаменту ядерної енергетики організації стало відомо 24 листопада.