Німецька компанія долучиться до модернізації українських ракет «Нептун»

Німецька оборонна компанія та український виробник зброї планують спільно розробити нову головку самонаведення для крилатої ракети «Нептун». Також Україна та Німеччина обговорюють інтеграцію українських ракет-перехоплювачів у німецьку систему протиповітряної оборони. Про це у суботу, 29 листопада, повідомило німецьке видання WELT із посиланням на внутрішні документи Міністерства оборони Німеччини, які опинилися в розпорядженні редакції.

За даними видання, ці проєкти є частиною поглиблення військової співпраці та інтеграції оборонних промисловостей України й Німеччини.

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«Згідно з урядовими документами, велика німецька збройова компанія та український виробник планують спільну розробку головки самонаведення для української крилатої ракети “Нептун”. Крім того, українські ракети-перехоплювачі будуть інтегровані в німецьку систему протиповітряної оборони», – пише WELT.

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Окрім співпраці над модернізацією «Нептуна», Німеччина зацікавлена у придбанні тестових зразків української ракети FP-5 «Фламінго». Водночас цьому перешкоджають експортні обмеження України. Також Берлін і Київ продовжують переговори щодо виробництва та закупівлі українських реактивних безпілотників «Барс». Їх, зокрема, можуть придбати для потреб Збройних сил Німеччини.

Нагадаємо, у червні 2026 року українське конструкторське бюро «Луч», яке розробило та виробляє ракети «Нептун», підписало меморандум про взаєморозуміння з європейським оборонним виробником MBDA. Компанія відома виробництвом крилатої ракети Taurus KEPD 350, далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP, протитанкових комплексів Akeron, зенітних ракет сімейства CAMM та ракет класу «повітря-повітря» Meteor.

Тоді сторони повідомляли, що домовленість передбачає подальшу розробку крилатої ракети «Нептун» та впровадження «проривних інновацій».