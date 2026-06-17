Компанії працюватимуть над розробкою нового далекобійного озброєння

Найбільший європейський виробник ракетного озброєння MBDA підписав меморандум про співпрацю з українським конструкторським бюро «Луч». У межах співпраці компанії планують створити на базі української ракети «Нептун» модернізовану версію «Нептун-2», повідомили у пресслужбі MDBA 16 червня.

За даними компанії, MBDA має необхідні технології та досвід для того, щоб розробляти далекобійні ракетні системи. Водночас розробник ракет «Нептун» має специфічні знання у виробництві складного озброєння.

«Угода буде зосереджена на подальшому розвитку крилатої ракети “Нептун”. “Луч” ​​та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару для “Нептун-2”, одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною», – повідомили у пресслужбі компанії.

У MBDA наголосили, що подальша співпраця з українською компанією у галузі далекобійного озброєння підкреслює внесок європейської компанії у підтримку України. Зазначимо, MBDA є найбільшим європейським виробником ракетного озброєння та виготовляє крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, які застосовує Україна.

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Нагадаємо, «Луч» є серійним виробником ракет «Нептун», які спершу розроблялися як протикорабельне озброєння. Ракетою цього типу у 2022 році Сили оборони знищили російський крейсер «Москва».

Окрім початкової версії, компанія виготовляє більшу модель під назвою «Довгий Нептун». Її перші успішні випробування відбулися у березні 2025 року, а вже в листопаді ракетами «Довгий Нептун» атакували територію Росії.

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До слова, 15 червня Україна представила важкий підводний дрон Sea Trident, який здатний нести до 1000 кг бойової частини та уражати стратегічні обʼєкти. Він призначений для проведення ударних операцій, логістики та нейтралізації інших дронів.