Запроваджені зміни повинні поліпшити безпеку руху для всіх учасників

Міська комісія з безпеки дорожнього руху 13 серпня ухвалила нові рішення щодо впорядкування паркування, організації дорожнього руху та підвищення безпеки на кількох проблемних ділянках у Львові.

Як повідомили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури, зокрема, зміни стосуватимуться проїзду 6-м Скнилівським провулком.

«Комісія ухвалила рішення щодо змін організації дорожнього руху: ділянка провулка біля житлової забудови залишатиметься двосторонньою у напрямку до вул. Щирецької, водночас паркування транспортних засобів з обох боків вулиці буде заборонено. Від середини провулка до вул. Виговського запровадять односторонній рух. Також тут облаштують пішохідний перехід», – йдеться в повідомленні управління.

Такі зміни, на думку чиновників, дозволять впорядкувати паркування для мешканців, покращити умови для роз’їзду транспорту та підвищити безпеку пішоходів. Зміни мають бути запроваджені до середини вересня.

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Також буде змінено організацію руху у провулку вул. Виговського (від вул. Головатого до вул. Городоцької)

«Тут запровадять односторонній рух у напрямку вул. Городоцької. Також передбачено встановлення дорожнього знака 5.34 «Житлова зона», – зазначили в управлінні. Зміни заплановані до середини жовтня.

На вул. Пимоненка у межах капітального ремонту на відрізку від вул. Січинського до вул. Пасічної буде облаштовано підвищені пішохідні переходи. Також на всій протяжності вулиці велосмугу відокремлять від проїзної частини делініаторами. Окрім цього, на засіданні комісія додатково ухвалила рішення щодо облаштування там піднятого перехрестя.