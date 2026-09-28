Ділянку поділили й продали під час судового спору

В Ужгороді прокуратура вимагає повернути громаді понад 2,2 га землі, яку поділили й продали під час судового спору. Йдеться про земельну ділянку на вул. Сергія Мартина, позаду гіпермаркету Silverland.

У серпні 2021 року Ужгородська міська рада продала її компанії «Будівельне управління «Промжитлобуд». Вартість угоди склала 4 млн грн, з розрахунку 180 грн за 1 м2. За це рішення проголосували 30 з 33 депутатів, присутніх на сесії.

У 2023 році на підставі рішення Господарського суду «Промжитлобуд» зареєструвало право власності на землю. У грудні 2024 року Верховний Суд скасував підставу, на якій підприємство отримало ділянку.

«Поки справа ще розглядалася у суді, компанія поділила ділянку на три частини, а у березні 2024 року продала їх приватному підприємцю. Тому прокуратура звернулася до Господарського суду з вимогою витребувати три земельні ділянки загальною площею понад 2,2 га з приватної власності та повернути їх громаді», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 25 вересня.

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Сьогодні вартість ділянки становить близько 25 млн грн. Справу розглядає Господарський суд Закарпатської області.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТДВ «Будівельне управління “Промжитлобуд”» зареєстроване у 1996 році та належить підприємцю з Ужгорода Андрію Майору. Основний вид діяльності компанії – зведення житлових і нежитлових будівель.