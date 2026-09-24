ЖК «Кошицький» ввели в експлуатацію у 2021 році

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив "Кошицька"» сплатити 1 млн грн пайового внеску на розвиток інфраструктури Ужгорода.

За інформацією «ЛУН», йдеться про 6-поверховий ЖК комфорт-класу з комерційними приміщеннями на вул. Кошицькій в Ужгороді. Будівлю загальною площею понад 2,2 тис.м2 ввели в експлуатацію ще в листопаді 2021 року.

«Забудовник мав сплатити гроші на створення та розвиток інфраструктури міста, однак цього не зробив, а міська влада не ініціювала позов щодо стягнення з нього заборгованості. Прокуратура подала позов про стягнення не лише самої суми, а й нарахованих за цей час інфляційних втрат та штрафних санкцій», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 23 вересня.

Суд задовольнив позов правоохоронців, зобов’язавши кооператив сплатити в бюджет Ужгородської громади – 1 млн грн, з яких 565,7 млн грн грн – розмір пайового внеску, 403 тис. грн – інфляційних втрат та 77 тис. грн – 3% річних.

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За даними судового реєстру, відповідачем у справі був Житлово-будівельний кооператив «Кошицька», яким керує Мирослав Пересоляк. Без самостійних вимог на боці відповідача значиться власник футбольного клубу «Минай» Валерій Пересоляк, проти якого у 2021 році РНБО ввела санкції за контрабанду.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року суд зобов’язав очолюваний Мирославом Пересоляком ЖБК «Нікос» сплатити в бюджет 3 млн грн пайової участі за будівництво однієї з найбільших новобудов Ужгорода – ЖК Crystal на вул. Баб’яка, 1Б.

Загалом у 2026 році за позовами прокурорів бюджет Ужгорода поповнено на понад 3,5 млн грн пайової участі від забудовників. Йдеться як про нові рішення судів, так і про ті, що були ухвалені в попередні роки.