У конфлікті також брали участь люди у цивільному одязі

Правоохоронці затримали трьох працівників ТЦК, які влаштували в Рівному сутичку. Під час перевірки документів вони розбили вікно Mitsubishi та побили водія. Потерпілий отримав черепно-мозкову травму та хімічний опік очей. Про це у середу, 23 вересня, повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Інцидент стався 23 вересня близько 10:00 на вулиці Млинівській під час проведення заходів з мобілізації. За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів у 40-річного чоловіка, який порушив правила військового обліку, виникла суперечка з представниками ТЦК.

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«Згодом ситуація загострилася: військовослужбовці нецензурно висловлювалися, перекрили рух транспорту та влаштували сутичку. Вони розбили вікно автомобіля та розпилили водієві в обличчя газовий балончик. Надалі військові намагалися силоміць витягнути його із салону, а коли він чинив опір – побили», – повідомляє прокуратура.

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Пошкоджене внаслідок сутички авто потерпілого (фото спецпрокуратури)

У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану та гематоми голови, а також хімічний опік очей.

Частина військовослужбовців була у військовій формі, водночас до події долучилися й інші люди у цивільному одязі.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Наразі затримані перебувають у слідчому ізоляторі. Вирішують питання щодо оголошення їм підозри. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події та з’ясовують роль кожного з них. За результатами розслідування діям кожного нададуть належну правову оцінку.