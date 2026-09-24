Степан Кулиняк заявив про добровільну мобілізацію до війська

Голова Дрогобицької РДА на Львівщині 37-річний Степан Кулиняк заявив про намір долучитися до військової служби. Про це він повідомив в інтерв’ю місцевому медіа, а також на своїй сторінці у фейсбуці.

«Прийняв важливе та відповідальне рішення! Після багатьох років роботи на державній службі, зокрема в умовах воєнного стану, вважаю, що настав час зробити ще один крок для служіння Україні та безпосередньо долучитися до її захисту», – написав Степан Кулиняк 23 вересня.

Він також зазначив, що рішення йти до війська ухвалив не через те, що вище керівництво має до нього претензії і хоче його звільняти з посади, і не для того, щоб отримати якісь політичні дивіденди. «Це моє внутрішнє рішення. Я хочу вступити до лав ЗСУ та захищати нашу державу», – сказав він.

Зазначимо, Степан Кулиняк працює головою Дргобицької РДА понад п’ять років – з березня 2021 року. Він є батьком чотирьох дітей.

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