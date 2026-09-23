У Львові не планують вчерговий раз підвищувати ціни на проїзд

У Львівській міськраді заявили, що наразі немає підстав підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. Перевізники офіційно не зверталися до міста з такою пропозицією та не подавали відповідних розрахунків. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

«Вартість пального справді зросла і зараз становить близько 100 гривень за літр. Водночас тариф на проїзд переглядали відносно недавно. Тому наразі підстав для його чергового підвищення немає», – сказав посадовець.

У мерії також заперечили інформацію про невиплату компенсацій за пільгові перевезення. За словами Забарила, передбачені бюджетом кошти перевізникам виплачують, а за серпень вони отримали всю суму.

Щодо можливого скорочення кількості автобусів Забарило нагадав, що перевізники мають дотримуватися умов договорів. За недостатню кількість транспорту на кожному маршруті їм нараховують 1700 грн штрафу за день.

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Чому виникла мова про подорожчання проїзду?

Про можливе здорожчання проїзду напередодні заявив директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак. За його словами, через зростання цін на дизель і нестачу компенсацій за перевезення пільговиків тариф може зрости приблизно на 20% – до 35 грн.

Самардак також стверджував, що місто не виплатило перевізникам близько 20% передбачених компенсацій за пільгові поїздки. Суму заборгованості він оцінив приблизно у 50 млн грн.

Також перевізник припустив, що через зростання витрат підприємства можуть скорочувати кількість рейсів на маршрутах із невеликим пасажиропотоком. Серед них він назвав маршрути №25, №27, №33 і №39, а також окремі напрямки в межах Львівської громади.

Скільки зараз коштує проїзд у Львові?

Востаннє тарифи на громадський транспорт у Львові підвищили 16 травня 2026 року. Зараз одна поїздка коштує:

23 грн – під час оплати ЛеоКарт або через застосунок LeoCard;

26 грн – банківською карткою чи телефоном із NFC;

30 грн – готівкою у водія;

11,50 грн – для студентів зі студентською ЛеоКарт.

Попередній перегляд тарифів відбувся 1 червня 2025 року. Тоді поїздка з ЛеоКарт коштувала 17 грн, банківською карткою – 20 грн, а готівкою – 25 грн.

Навесні 2026 року мерія пояснювала підвищення тарифів насамперед різким здорожчанням пального. Також перевізники повідомляли про зростання витрат на зарплати, запчастини й обслуг.

Наразі пальне в Україні продовжує дорожчати. За даними Міністерства економіки, з 28 серпня до 11 вересня дизель подорожчав у середньому на 3,5%, а бензин А-95 – на 4,7%. Станом на 23 вересня середня ціна дизельного пального на Львівщині становить 98,96 грн за літр, бензину А-95 – 89,88 грн, преміального А-95 – 94,23 грн.