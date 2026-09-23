Злітно-посадкова смуга

У Львівській облдержадміністрації розглядають можливість збудувати новий аеропорт поблизу міста Радехів, на півночі області. Про це говорили 21 вересня на засіданні постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської облради.

Для будівництва нового аеропорта розглядають територію в Шептицькому районі (раніше Радехівському) – у зоні між містом Радехів і селами Вузлове та Павлів. Йдеться про площу, яка лежить поруч із землями навколо цукрового заводу в селі Павлів, куди підведена залізнична колія. Зона ймовірного будівництво пролягає вздовж дороги Львів-Луцьк, де за радянських часів була злітно-посадкова смуга сільськогосподарської авіації. Авіацію залучали для підживлення полів, а також для хімічного захисту посівів цукрових буряків від шкідників.

Додамо, що відстань від Павлова до Львова – 62 км, у той час як до адміністративного центру Волинської області – 89.

Червоним кольором на мапі позначена орієнтовна зона розташування нового аеропорту

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Заступник директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Віктор Ващук переконаний, що саме цей вузол варто розвивати.

«Ідеться насамперед не про промисловий вузол і логістику загалом. Там є й залізниця, яку можна реконструювати. Це цікава пропозиція, бо регіон нині не дуже активний, але якби вдалося розвинути хоча б транспортну авіацію, то було б дуже доречно», – зауважує посадовець.

Крім того, на засіданні комісії йшлося й про розвиток аеропорта у Стрию. Віктор Ващук зазначив, що аеропорт «Львів-2» (Стрийський) не має достатньої протяжності злітно-посадкової смуги, аби забезпечити всі безпекові заходи. Він повністю забудований із сторони Стрия.

Водночас заступник директора департаменту згадав про конфлікт між Сокільницькою громадою та Львівською міською радою за спірні землі поблизу Львівського аеропорта. Він пояснив, що конфлікт пов’язаний із застарілими планами інституту «Украеропроект» 2005 року. Тоді в генплані визначали, що розширення аеропорта до Євро-2012 можливе, але це збільшить шумові зони навколо.

Сокільницька сільська рада та Львівська міська рада мають розбіжності в поглядах щодо аеропорта. Влада Сокільників хоче забудувати прилеглу до летовища територію житлом. Для цього треба змінити генплан села, розширивши його межі на понад 150 га, з яких 60 га віддауть під житлове будівництво. Детальніше про це ZAXID.NET писав у статті Операція «Аеропорт». Натомість міська влада Львова вважає, що житлова забудова у майбутньому повністю перекреслить перспективу розвитку аеропорта у місті і пропонує звести на цій території вантажний термінал.

Проблема забудови зі сторони Сокільників несе й за собою проблеми інфраструктурного навантаження. Так, Львівська міська рада та «Львівовдоканал» заявили, що Малечковицький водозабір практично вичерпав свої можливості, а ще більші забудови можуть призвести до дефіциту водних ресурсів.

Міністерство оборони у свою чергу виступило за збереження територій біля міжнародного аеропорту «Львів» вільними від житлової забудови. У відомстві заявили, що ці землі мають залишатися резервом для розвитку аеропорту, зокрема й для потреб сил безпеки та оборони.