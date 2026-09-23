Росія атакувала завод «Дарниця» у Києві

Російські війська у середу, 23 вересня завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві, що розташований у Дарницькому районі. Про це повідомила членкиня ради директорів фармкомпанії Катерина Загорій. Наразі підприємство не розголошує деталей щодо характеру руйнувань, масштабів та наслідків атаки.

Водночас Загорій підтвердила, що внаслідок ворожого удару серед працівників підприємства немає загиблих.

«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає. Прохання – не постити нічого», – зазначила вона.

Це вже не перша атака на фармкомпанію. Раніше завод «Дарниця» зазнав пошкоджень унаслідок російського ракетного удару по Києву 28 червня. Тоді теж минулось без жертв і потерпілих.

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ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» засновали у 1930 році. Компанія спеціалізується на трьох основних напрямах: кардіології, неврології та лікуванні больових синдромів. Завод «Дарниці» випускає близько 200 брендів лікарських засобів. Виробничі потужності підприємства дозволяє випускати до 670 млн упаковок препаратів різних дозувань на рік.

У 2025 році компанія вийшла на чотири нові міжнародні ринки. За даними YouControl, виторг «Дарниці» минулого року становив 4,3 млрд грн проти 6,9 млрд грн роком раніше. Компанія завершила рік із чистим збитком понад 1 млрд грн, тоді як у 2024 році отримала 657 млн грн чистого прибутку. Кінцевим бенефіціаром «Дарниці» є Гліб Загорій.

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Нагадаємо, що вранці 23 вересня дрони вдарили по різних районах Києва, у Голосіївському і Дарницькому є влучання у АЗС, також повідомлялося про падіння БпЛА на бізнес-центр, склади та інші нежитлові будівлі. Унаслідок сьогоднішньої атаки двоє людей загинули, 25 – поранених.

До слова, раніше ZAXID.NET писав про те, чи можливий дефіцит ліків в Україні на тлі посилення російських атак по фармацевтичних складах. За словами фармацевтки Анастасії Набі, останнім часом зі складів до аптек надходить значно більше товару, ніж зазвичай. Водночас фармацевтка наголошувала, що значно серйозніші наслідки виникли б у випадку пошкодження фармацевтичного виробництва.

«Складські запаси можна перерозподілити та відносно швидко поповнити. Натомість для відновлення пошкодженого заводу знадобиться значно більше часу і коштів», – зазначала Анастасія Набі.