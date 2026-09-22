Без передбачуваного фінансування громади не можуть виконати план стійкості

В Асоціації міст України, до якої входять більше тисячі громад, заявили, що уряд зупинив виплати, передбачені для громад на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів та відновлення критичної інфраструктури й житла. Таку інформацію АМУ отримує від муніципалітетів, йдеться на сайті Асоціації.

Радниця голови АМУ Оксана Продан прокоментувала ситуацію із зупинкою виплат.

«Уряд не може самостійно зупинити ці виплати без рішення Верховної Ради, без парламенту. Якщо є проблеми з коштами, якщо є проблеми на казначейському рахунку, уряд це має бачити не сьогодні на вчора, а заздалегідь. На основі цього вони зобов'язані готувати зміни до державного бюджету на поточний рік і з цими змінами приходити на узгодження до парламенту», – сказала Оксана Продан.

Окрім того, додала вона, уряд боргує теплопостачальним підприємствам 85 млрд грн.

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АМУ об’єднує 1092 громади, кожна з яких зацікавлена в підготовці до зими і чекає на допомогу уряду в цьому, говорить Оксана Продан. А зупинка виплат стосується спроможності громад виконувати плани стійкості та підготовки до опалювального сезону.

Асоціація міст України порушує питання відповідності зупинки платежів закону про Державний бюджет України на 2026 рік та можливих наслідків такого рішення для громад і населення.