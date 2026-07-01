Володимир Зеленський заявив, що було виявлено недоліки в роботі окремих регіонів

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 червня, заявив, що в окремих громадах, які відстають від графіків підготовки до опалювального сезону, можуть відбутися кадрові зміни.

За словами голови держави, під час доповіді прем'єр-міністерки Юлії Свириденко щодо забезпечення країни пальним і реалізації планів стійкості на місцях було виявлено недоліки в роботі окремих регіонів.

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«Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові», – наголосив Зеленський.

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Президент також повідомив, що уряд спільно з «Нафтогазом» працює над розширенням міжнародного енергетичного партнерства для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. За словами голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, вже у липні планується підписання нових угод між енергетичними компаніями.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба доповів, що в Україні вже підготували понад 41 тис. житлових будинків, понад 6,5 тис. соціальних об'єктів, більш ніж 5,2 тис. котелень і понад 5,2 тис. км теплових мереж.

Крім того, завершено роботи із захисту 110 об'єктів критичної інфраструктури. Загалом заходи безпеки реалізують на 576 об'єктах енергетики, систем життєзабезпечення та залізничної інфраструктури.

Також триває розвиток розподіленої генерації. На ці потреби вже спрямували понад 4,5 млрд гривень. У регіонах встановлюють блочно-модульні котельні, когенераційні установки та резервні джерела живлення. Наразі підприємства тепло- і водопостачання забезпечені генераторами майже на 77%.

У квітні Зеленський уже повідомляв про відставання кількох регіонів України, зокрема й Львівщини, від графіка виконання планів стійкості до початку нового опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль того ж місяця заявив, що для підготовки до наступного опалювального сезону Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро.