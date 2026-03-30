Володимир Зеленський розраховував покрити витрати на підготовку до зими за рахунок цього кредиту

Україна ризикує не встигнути повноцінно підготуватися до наступної зими через затримку фінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це у понеділок, 30 березня, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, попри відсутність обіцяного фінансування у розмірі 90 млрд євро, країна забезпечена коштами для виплати зарплат, фінансування армії та пенсій. Водночас основні ризики стосуються саме підготовки до опалювального сезону. Україна вже розробила відповідний план, який включає захист критичної інфраструктури як фізично, так і за допомогою систем ППО. Загальна вартість заходів оцінюється у 5,1 млрд доларів.

Президент зазначив, що розраховував покрити ці витрати повністю або частково за рахунок європейського фінансування. Однак через затримку процес підготовки фактично сповільнився. Зеленський підкреслив, що такі роботи мають довгостроковий характер і повинні розпочинатися заздалегідь. Через відсутність грошей запуск проєктів відкладається, що створює додаткові ризики напередодні зими.

За його словами, питання виділення першого траншу у 45 млрд євро мають вирішити лідери ЄС.

Раніше повідомлялося, що ухвалення рішення щодо виділення 90 млрд євро гальмується через позицію Угорщини. Будапешт пов’язує погодження допомоги з відновленням постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Через спротив Будапешта Європейська комісія заморозила виділення близько 16 млрд євро кредиту Угорщині на переозброєння в межах ініціативи SAFE.