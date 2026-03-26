Угорський оборонний план потрапив до «морозилки ЄС»

Європейська комісія наразі не схвалила виділення близько 16 млрд євро кредиту Угорщині на переозброєння в межах ініціативи SAFE. Це сталося на тлі блокування Будапештом 90 млрд євро позики від Євросоюзу для України. Про це 25 березня повідомила радіостанція RMF24 з посиланням на європейського дипломата.

Офіційно Єврокомісія запевняє, що «оцінка триває, і Комісія схвалить план для Угорщини, коли він буде готовий».

Однак за неофіційною інформацією кореспондентки RMF24 у Брюсселі, угорський оборонний план потрапив до «морозилки ЄС» через блокування Угорщиною 90-мільярдної позики ЄС для України.

«Європейській комісії важко схвалити виділення мільярдів євро Віктору Орбану, коли той порушує принцип “лояльної співпраці” та блокує фінансову допомогу країні, яка воює з Росією», – пояснив дипломат ЄС.

Видання зазначає, що Угорщина зацікавлена отримати позику в межах програми SAFE, і навіть вимагала на мільярд євро більше, ніж їй пропонувала Європейська комісія.

Зазначимо, програма Євросоюзу SAFE передбачає 150 млрд євро підтримки у вигляді, зокрема, низькопроцентних позик, насамперед на закупівлю військової техніки, зокрема європейського виробництва.

З-поміж 19 країн ЄС, які мали отримати кредити на зміцнення оборони, лише Угорщина має неухвалений оборонний план.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також виступає проти ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії та блокує повернення виплат із Європейського фонду миру (через що, зокрема, Польща не може отримати компенсацію за передану зброю). Угорщина, зокрема, звинувачує Україну у невідновленні транзиту російської нафти через трубопровід «Дружба», який росіяни атакували в січні.