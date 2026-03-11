ЄС хоче надати позику Україні без схвалення Угорщини та Словаччини

Україна отримає кредитні гроші від Європи, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати виділення 90 млрд євро позики. Євросоюз має ідею, як надати Україні щонайменше третину від обіцяної суми попри вето, повідомило у середу, 11 березня, Politico із посиланням на європейських дипломатів.

За даними співрозмовників видання, на саміті Євросоюзу, який відбудеться наступного тижня, лідери країн намагатимуться переконати премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана та премʼєра Словаччини Роберта Фіцо, щоб ті дотрималися обіцянки схвалити кредит для України на 90 млрд євро. Якщо лідерів Угорщини та Словаччини не переконають розблокувати транші, ЄС має варіант для обходу вето.

Джерела Politico заявили, що країни Балтії та Північної Європи планують виділити Україні таку суму грошей, щоб вона могла забезпечувати свої потреби протягом першої половини 2026 року. Загальна сума – 30 млрд євро, які можуть надати в межах двосторонніх позик. Через метод їхньої передачі позики не потребуватимуть одностайного схвалення країн ЄС.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року ЄС погодив виділення Україні 90 млрд кредитних євро протягом 2026-2027 років. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Вже 29 січня 2026 року європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС планує перерахувати Україні перший пакет підтримки з обіцяного кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Згідно з угодою, за кредитні гроші Україна могла купувати в країн ЄС озброєння. Щоб отримати це фінансування, країна повинна виконати низку вимог, зокрема, щодо законодавства та боротьби з корупцією.

Перший транш, який мали надіслати Україні у лютому, заблокувала Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що блокування позики повʼязане із зупинкою пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба» на Львівщині. Він звинуватив Україну в нібито в шантажі та порушенні угоди про асоціацію між ЄС.