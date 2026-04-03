Через енергетичну кризу в ЄС можуть запровадити нормування пального
Євросоюз розглядає варіанти, щоб підготуватися до енергетичних наслідків війни на Близькому Сході
Європейський Союз розглядає різні варіанти підготовки до енергетичного шоку, спричиненого війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки. Зокрема, ЄС допускає впровадження нормування пального, повідомив в інтервʼю Financial Times єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.
За словами єврокомісара, наразі Євросоюз розглядає всі можливі варіанти, які допоможуть підготуватися до тривалої енергетичної кризи. Серед варіантів, які розглядає влада – нормування пального та випуск додаткових обсягів нафти з надзвичайних резервів.
Ден Йоргенсен наголосив, що ціни на енергоносії будуть ще довго зростати, а криза буде «тривалою». Він додав, що щодо деяких більш критичних продуктів Євросоюзу ситуація погіршиться в «найближчі тижні».
Нагадаємо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.
Через блокування протоки та іранські атаки на найбільші нафтопереробні заводи світу різко підскочила ціна на нафту марки Brent. У низці країн через перебої поставок виник ризик дефіциту енергоносіїв. Через війну на Близькому Сході ЄС навіть відклав пропозицію про постійну заборону російської нафти.