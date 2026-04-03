Також Європа розглядає можливість залучення нафти з надзвичайних запасів

Європейський Союз розглядає різні варіанти підготовки до енергетичного шоку, спричиненого війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки. Зокрема, ЄС допускає впровадження нормування пального, повідомив в інтервʼю Financial Times єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.

За словами єврокомісара, наразі Євросоюз розглядає всі можливі варіанти, які допоможуть підготуватися до тривалої енергетичної кризи. Серед варіантів, які розглядає влада – нормування пального та випуск додаткових обсягів нафти з надзвичайних резервів.

Ден Йоргенсен наголосив, що ціни на енергоносії будуть ще довго зростати, а криза буде «тривалою». Він додав, що щодо деяких більш критичних продуктів Євросоюзу ситуація погіршиться в «найближчі тижні».

Нагадаємо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.

Через блокування протоки та іранські атаки на найбільші нафтопереробні заводи світу різко підскочила ціна на нафту марки Brent. У низці країн через перебої поставок виник ризик дефіциту енергоносіїв. Через війну на Близькому Сході ЄС навіть відклав пропозицію про постійну заборону російської нафти.