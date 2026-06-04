У Львові з’явиться франшиза мережі «Сенс»

Мережа книгарень-кав’ярень «Сенс» готується до відкриття першого закладу у Львові. Про це повідомила компанія на своїх сторінках у соцмережах.

«Ви довго чекали (зізнаємось, ми ще більше) – і нарешті наші спільні мрії здійсняться: у Львові з’явиться Сенс! Зустрінемось вже дуууууже скоро», – йдеться у повідомленні.

Імовірно, новий заклад поєднає книжковий простір і кав’ярню та стане місцем для культурних подій, зустрічей із авторами, презентацій книжок і спілкування читачів.

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Деталі щодо місця розташування, дати відкриття та формату роботи нового простору у Львові обіцяють повідомити згодом. Наразі мережа формує команду для нового закладу у Львові, про це повідомив Артур Козлов – керуючий мережею кавʼярень.

Зауважимо, що новий простір стане не лише дебютною локацією мережі у місті, а й першою франшизною книгарнею-кав’ярнею «Сенс». Хоча мережа вже вийшла за межі Києва та працює в Івано-Франківську, львівський простір відкриють за франчайзинговою моделлю.

Що відомо про «Сенс»?

«Сенс» – українська мережа книгарень-кав’ярень, заснована у Києві у 2021 році. Перший заклад відкрили на Хрещатику, згодом мережа розширилася ще кількома локаціями у столиці. Окрім продажу книжок і роботи кав’ярні, простори «Сенсу» регулярно приймають презентації книжок, лекції, дискусії, зустрічі з письменниками та інші культурні події.

У 2024 році книгарня на Хрещатику увійшла до рейтингу найкращих книжкових магазинів світу за версією міжнародного медіа The Telegraph. Власником книгарні, за даними You Control, є Ерінчак Олексій Сергійович.