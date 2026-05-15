Мережа супермаркетів «Арсен» завершує роботу після 24 років на ринку

За останні квітень – травень 2026 року в Україні про закриття магазинів або повне припинення роботи оголосили низка вітчизняних та міжнародних компаній, серед яких і fashion-бренди, спортивні оператори та регіональні торговельні мережі. Серед основних причин і зниження купівельної спроможності населення, і складна логістика, і високі операційні витрати та перегляд стратегій міжнародними компаніями, пише RAU.

Які міжнародні бренди вийшли з України?

У травні про остаточний вихід з українського ринку повідомила мережа Reebok. Останні магазини бренду – в київських ТРЦ Retroville та SkyMall – працюватимуть до кінця цього місяця. У компанії рішення про закриття пояснили глобальною стратегією, яка передбачає оптимізацію діяльності на ринках із підвищеними ризиками та невисокою прибутковістю.

Після початку повномасштабної війни управління мережею Reebok в Україні перейшло до турецького холдингу FLO Retailing. Однак навесні 2026 року компанія також закрила останній магазин спортивного бренду InStreet у ТРЦ Respublika Park.

Наступним гучним виходом з ринку стало закриття магазинів мультибрендової мережі взуття SuperStep. Усі шість магазинів компанії припинять роботу до літа. У Eren Retail Group, яка керує SuperStep та Lacoste в Україні, пояснили це результатами стратегічного перегляду глобального бізнесу та каналів продажу.

Скорочує присутність і турецький fashion-бренд Koton. Після 8 років роботи компанія закриває два свої магазини в Україні. Попри попередні плани масштабування до 15 торгових точок, мережа так і не змогла цього реалізувати. Звільнені площі у столичному ТРЦ Lavina Mall займуть бренди Eva Beauty та Marathon.

На думку учасників ринку, турецькі компанії дедалі частіше переглядають свою діяльність за кордоном через валютні коливання, зростання витрат та прагнення центральних офісів концентрувати ресурси на ключових ринках.

Мережа «Арсен» завершує роботу

Про припинення діяльності також оголосила мережа супермаркетів «Арсен», яка працювала в Україні 24 роки. Власник компанії Михайло Весельський заявив у коментарі ZAXID.NET, що рішення є частиною планового виходу з роздрібного бізнесу.

Разом із «Арсеном» припиняють роботу й інші мережі групи: «Фреш», «Союз» та «Квартал». Компанія планує зосередитися на девелоперських та соціальних проєктах. Водночас там зазначили, що мають достатньо ресурсів для виконання всіх зобов’язань перед працівниками та партнерами.

Мережа «Арсен» працювала 24 роки та мала вісім супермаркетів: шість у Львові й по одному в Рівному та Івано-Франківську. Усі магазини працюватимуть до кінця травня 2026 року.

Відомо також про передачу торгових площ новим операторам ринку. Зокрема, частину локацій займуть магазини Novus, а частину – «Сільпо». Так, АМКУ уже схвалив п’ять заявок від «Сільпо» на купівлю активів групи «Євротек». Тож, імовірно, фактично на усіх локаціях у Львові, які займали супермаркети «Арсен», відкриють мазазини мережі «Сільпо»: на площі Міцкевича, на вулицях Зеленій, Патона та на проспектах Червоної Калини і Чорновола. Шостий супермаркет розташований на території колишнього ринку «Добробут» і фактично є МАФом.

За даними YouControl, компанія «Альянс Маркет», яка управляла мережами «Арсен», «Фреш», «Союз» і «Квартал», у 2025 році отримала 3 млрд грн доходу. Водночас бізнес залишався збитковим п’ятий рік поспіль – чистий збиток перевищив 72 млн грн.

Lifestyle-ритейл і розваги

Непростою залишається ситуація і в сегменті lifestyle-товарів та розваг. Через падіння продажів і зміну поведінки споживачів про рішення залишити український ринок повідомили мережі Usupso та O!Some. Рішення пояснили скороченням виторгу, зниженням рентабельності та посиленням конкуренції.

За даними аналітиків, найбільше постраждали ритейлери, які орієнтувалися на імпульсні покупки та стабільний трафік торгових центрів. З метою економії українці усе частіше витрачають гроші лише на товари першої необхідності.

Схожу тенденцію можна помітити й у сфері торговельно-розважальної нерухомості. Наприклад, у київському ТРЦ Magelan у квітні завершив роботу кінотеатр «Лінія Кіно», який був там понад 20 років. Після цього мережа веде діяльність лише в одному кінотеатрі – у Cherry Mall у Вишневому.

Учасники ринку зауважили, що ці зміни є показовими, адже свідчать про трансформацію форматів торгових центрів, де класичні розваги поступаються місцем новим концепціям, які орієнтуються на «економіку досвіду».