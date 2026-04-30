Магазини закриваються в Україні

Турецька мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep залишає український ринок. У травні–червні компанія планує закрити всі свої торгові точки. Про це повідомив генеральний директор Eren Retail Group в Україні Зафер Озбай у коментарі RAU.

За його словами, рішення пов’язане з переглядом бізнес-стратегії та перерозподілом ресурсів на напрямки з більшою довгостроковою ефективністю.

Водночас він наголосив, що Україна залишається важливим ринком для групи, а згортання роботи SuperStep варто розглядати як частину глобальної оптимізації, а не сигнал про низький потенціал країни.

Інші бренди групи продовжать роботу без змін. Зокрема, мережа Lacoste (12 магазинів) і надалі працюватиме в Україні.

SuperStep працював на українському ринку з 2015 року. Перший магазин відкрили у столичному ТРЦ Sky Mall. Наразі мережа налічувала близько 10 магазинів у Києві, Львові та Дніпрі.

У магазинах SuperStep представлене взуття міжнародних брендів, зокрема Nike, Adidas, Puma, New Balance, The North Face та інших.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно про закриття мережі магазинів спортивного одягу та взуття повідомила компанія Reebok. Останні два офіційні магазини у Києві – у ТРЦ SkyMall і Retroville припинили роботу весною 2026 року.