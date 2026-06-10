Рада знизила податок на доходи від здачі нерухомості в оренду

З 1 січня 2027 року українці, які здають в оренду житлову або комерційну нерухомість іншим фізичним особам, сплачуватимуть лише 5% податку на доходи фізичних осіб. Відповідні зміни Верховна Рада підтримала під час розгляду законопроєкту №15111-д.

Деталі нових правил оподаткування пояснила народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, наразі доходи від оренди нерухомості оподатковуються за ставкою 18%, а з початку 2027 року податкове навантаження за цим видом доходів буде знижене.

Водночас орендодавці додатково сплачуватимуть військовий збір у розмірі 5%. Крім того, власники житла втратять пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, яка нині діє для квартир площею до 60 м² і будинків площею до 120 м².

Також доходи від оренди потрібно буде відображати у річній податковій декларації. При цьому інші доходи, з яких податки вже сплачені та інформація про які є в податкових органах, зазначати не доведеться.

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Ніна Южаніна зазначила, що зниження ставки ПДФО має сприяти легалізації доходів від оренди та поступовому виведенню цього ринку з тіні.

Нагадаємо, 9 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ передбачає запровадження автоматичного обміну податковою інформацією за європейськими стандартами. Нововведення мають набути чинності з 1 січня 2027 року. Зауважимо, що прийняття цього закону було серед зобов’язань України перед МВФ та ЄС.