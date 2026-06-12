МВФ відтермінував схвалення закону про оподаткування посилок

Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні черговий кредитний транш, попри невиконання однієї з умов програми – ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, МВФ та український уряд досягли попередньої домовленості, яка відкриває шлях до отримання фінансування обсягом майже 700 млн доларів. Остаточне рішення щодо виділення грошей має ухвалити правління Фонду. Розгляд питання очікується у липні.

Зазначають, що ця домовленість є результатом кількатижневих переговорів під час роботи місії МВФ в Україні. У межах компромісу Фонд погодився перенести термін виконання вимоги щодо оподаткування міжнародних посилок до липня.

Водночас наступний перегляд виконання Україною умов програми співпраці з МВФ запланований на вересень.

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Зауважимо, що наприкінці травня місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом 8,1 млрд доларів.

Нову програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів погодили на тлі триваючої повномасштабної війни. Ініціатива має замінити попередню чотирирічну програму на 15,6 млрд доларів, яка діяла з березня 2023 року, в межах якої держава отримала дев’ять траншів на загальну суму 10,6 млрд доларів.

Зауважимо, що Україна вже отримала перший транш за новою програмою у розмірі 1,5 млрд доларів на початку березня 2026 року. А ось надалі фінансування буде залежати від результатів переглядів програми, запланованих на червень, вересень і грудень. За умови позитивної оцінки Україна може отримати ще два транші по 720 млн доларів та один – на близько 1,01 млрд доларів.

Однією з умов співпраці з МВФ є зміна правил оподаткування міжнародних поштових відправлень. Водночас у травні Верховна Рада не підтримала правки до законопроєкту №12360 про внесення змін до Митного кодексу, які передбачали запровадження ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро.

Наразі товари, що надходять в Україну в міжнародних відправленнях на суму до 150 євро на одного одержувача, звільнені від сплати мита та податку на додану вартість.

Уряд планує змінити цей підхід із 1 січня 2027 року. Відповідно до зобов’язань перед МВФ, ПДВ у розмірі 20% має поширюватися на всі міжнародні посилки незалежно від їхньої вартості. Насамперед нововведення торкнеться покупок на іноземних онлайн-майданчиках. У разі ухвалення відповідних змін податок стягуватиметься з першого євро вартості товару та буде включений у ціну під час оформлення замовлення.