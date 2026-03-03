МВФ здійснив перший транш у межах нової програми для України

У вівторок, 3 березня, Україна отримала перший транш за новою програмою Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 1,5 млрд доларів, повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Україна отримала гроші за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Загалом програма передбачає виділення для України 8,1 млрд доларів.

«1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності», – повідомила Юлія Свириденко.

Премʼєр-міністерка нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Україна залучила до державного бюджету вже 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Програма МВФ є частиною ширшої міжнародної фінансової допомоги, яка має забезпечити покриття прогнозованого дефіциту бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж наступних 4 років. Ініціатива також передбачає продовження реформ, які мають зберегти макроекономічну та фінансову стабільність.

Зазначимо, ця програма від МВФ стала першою, в межах якої фонд скасував попередні умови кредиту для України. Раніше МВФ вимагав попередньо впровадити ПДВ для ФОПів, мита на міжнародні посилки, податок для цифрових платформ і продовжити військовий збір, але Україна домовилася, що транші здійснять без очікування на ці зміни. Це означає, що Україна має виконати умови МВФ вже після затвердження кредитної програми.

27 лютого МВФ затвердив програму розширеного фінансування.