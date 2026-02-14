МВФ дозволив виконати податкові зобовʼязання після затвердження кредиту

Міжнародний валютний фонд вперше скасував попередні умови для кредитної програми України на понад 8 млрд доларів. Зокрема, йдеться про запровадження нових податків та мит до отримання грошей, повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, цитує «РБК-Україна».

Під час спілкування з журналістами Юлія Свириденко розповіла, що МВФ більше не буде вимагати змін у податковій політиці України для запровадження кредитної програми на 8,1 млрд доларів. Раніше МВФ вимагав попередньо впровадити ПДВ для ФОПів, мита на міжнародні посилки, податок для цифрових платформ і продовжити військовий збір.

«Зараз ніяких prior actions (англ. – попередні дії) для отримання програми немає. Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого буде винесене питання України», – сказала Свириденко.

Зазначається, що це перший випадок в історії співпраці МВФ та України, коли фонд скасував необхідність виконувати попередні дії для отримання кредиту. За новими умовами, prior actions стають структурними маяками. Це означає, що Україна має виконати умови МВФ вже після затвердження кредитної програми.

Юлія Свириденко пояснила, що досягти цього вдалося в результатів перемовин МВФ після візиту голови фонду Кристалини Георгієвої. Скасування передумов дозволяє МВФ ухвалити кредитування України на одному з найближчих засідань.

Як писав ZAXID.NET, у листопаді 2025 року Україна та МВФ оголосили про нову чотирирічну програму на 8,1 млрд доларів. Серед «структурних маяків» – зобов’язання скасувати винятки щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ для спрощеної системи.

У грудні міністерство фінансів оприлюднило на своєму сайті законопроєкт про те, що з 2027 року фізичні особи-підприємці на спрощеній системі з валовим доходом понад 1 млн грн будуть зобов’язані сплачувати ПДВ.