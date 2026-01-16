Спроби змінити умови для спрощеної системи кілька років тому призвели до протестів

Директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва підтвердила, що нова кредитна програма для України на 8,1 млрд доларів передбачає обов’язкове запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Законопроєкт має бути внесений до парламенту у 2026 році. Про це вона заявила в коментарі агентству Reuters.

Крісталіна Георгієва планує протягом кількох тижнів звернутися до виконавчої ради Фонду за схваленням нової кредитної програми для України обсягом 8,1 млрд доларів. За її словами, ключові умови програми, узгоджені у листопаді 2025 року, залишаються чинними, зокрема вимоги запровадити обовʼязковий ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

«Щодо ПДВ-пільг ми дуже чітко сказали: це має відбутися. Українська економіка не може залишатися між ринковою та неринковою моделлю», – заявила Георгієва. Вона додала, що Фонд вимагатиме лише внесення законопроєкту до парламенту, а не його негайного ухвалення, і планує надати Україні рік на забезпечення підтримки у Верховній Раді.

«Це необхідно для вас, для вступу до ЄС і щоб залучити приватний сектор, створити сприятливе бізнес-середовище», – наголосила очільниця МВФ. Георгієва зазначила, що фонд оцінюватиме, які заходи можна реалізувати швидко, а які потребують «коригування та точного калібрування».

Питання податку для ФОПів стало ключовим під час зустрічі голови МВФ із президентом Володимиром Зеленським та урядовою командою. Про це повідомив«Forbes Україна» з посиланням на двох співрозмовників, які були присутні на зустрічах.

«Це обговорювали на рівні команд, однак МВФ також варто було б почути ФОПів, які під час війни залишаються в Україні, працюють і утримують тут свої сімʼї», – зазначив співрозмовник ОП, який знайомий з перебігом зустрічей.

Як писав ZAXID.NET, у листопаді 2025 року Україна та МВФ оголосили про нову чотирирічну програму на 8,1 млрд доларів. Серед «структурних маяків» – зобов’язання скасувати винятки щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ для спрощеної системи.

У грудні міністерство фінансів оприлюднило на своєму сайті законопроєкт про те, що з 2027 року фізичні особи-підприємці на спрощеній системі з валовим доходом понад 1 млн грн будуть зобов’язані сплачувати ПДВ.

Така ініціатива зазнала критики від низки економістів, народних депутатів, громадських організацій тощо, які назвали це спробами знищити малий і середній бізнес. На їхню думку, 1 млн грн брутто – це замалий поріг. Його запровадження у кілька разів збільшить витрати малих підприємців на адміністрування та інші потреби, призведене до підвищених ризиків корупційних дій з боку податкової служби, підвищення вартості товарів та послуг тощо. Наслідком може бути масова тінізація малого та середнього бізнесу завдяки дробленню та приховуванню оборотів, або ж повна ліквідація бізнесу.

Низка аналітичних центрів наголошували, що «з урахуванням значно більшої обтяжливості адміністрування ПДВ в Україні» поріг для українських спрощенців має бути спочатку вищим за пороги ЄС: наприклад, 6 млн грн з 2027 року, далі поетапне зниження до рівня ЄС (еквівалент 85–100 тис. євро).

У МВФ повідомляли, що з українською стороною було погоджено заходи щодо боротьби з неформальною економікою та скасування пільг при реєстрації платників ПДВ. Натомість низка медіа наголошували, що ідея про розширення ПДВ на всіх підприємців із річним оборотом від 1 млн грн була запропонована саме українською стороною.