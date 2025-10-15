Україну від масових протестів малих підприємців рятує лише запроваджений до кінця війни мораторій на податкові перевірки для спрощенців та заборона масових акцій під час військового стану разом з відповідальною позицією самих підприємців. Якщо мораторій скасують, то податкова ходитиме до дрібного бізнесу і штрафуватиме, наприклад, за дрібні помилки у чеках, які змушені тепер видавати навіть ті, чиї податки не залежать від обсягу виручки. Це буде привід для корупції та подальшого соціального вибуху. Таку думку висловив в інтерв’ю ZAXID.NET старший економіст неурядового Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» та провідний експерт групи з питань податкової реформи Економічно-експертної платформи Володимир Дубровський.

ZAXID.NET поговорив із ним щодо ролі спрощеної системи для бізнесу і суспільства, про те, чому влада робить акцент на порушеннях малого бізнесу, а натомість ігнорує офшорні схеми та конвертаційні центри, які завдають економіці набагато більшої шкоди.

Яку роль грає спрощена система оподаткування у сучасній економіці України? Саме за воєнних часів.

Я би говорив ширше – вона грає роль не тільки в економіці, вона грає роль в суспільстві. Насправді, головним мотивом для створення спрощеної системи був, як не дивно, не стільки економічний, скільки політико-економічний мотив. В Україні в 90-ті роки існував нібито середній клас дрібних підприємців. Але цей середній клас був заляканий постійними перевірками. Тому політично він не діяв як середній клас. Для того, щоб зламати ту систему пострадянську, олігархічну, неофеодальну, її наукова назва – патрональна, потрібен був незалежний і масовий середній клас. Саме для того, щоб його створити, кілька ентузіастів з громадянського суспільства задумали створити таку спрощену систему. І це дійсно вдалося.

Завдяки цьому ми мали Помаранчеву революцію, тому що її починали як політико-технологічний проєкт. Але вона б ніколи не стала такою масовою і народною, якби не дрібні підприємці. Ми мали потім Податковий Майдан, ми мали Революцію Гідності. І я не такий оптиміст, щоб вважати, що ця роль – отакого незалежного середнього класу – вже вичерпана. Тому роль спрощеної системи – це більш ніж просто економічна роль.

А якщо брати суто економічну роль, то, по-перше, є таке поняття як компромісна детінізація (компромісний стан між «повною тінню» та повним податковим навантаженням для малого бізнесу – ред.). Наша країна просто унікальна в плані поєднання слабких державних інституцій і водночас серйозного податкового навантаження, яке можна порівнювати лише з найгіршими країнами Європи. Якби не спрощена система, то більшість підприємців нині здебільшого перебували би в тіні. Коли була запроваджена спрощена система у її остаточному вигляді (1999 року, – ред.), то податкові надходження від дрібних підприємців зросли в кілька разів. До того більша їхня частина або перебувала в цілковитій тіні, або ж вони сплачували податок з мінімальної зарплати, решту віддавали як хабар податківцю.

Проблема тіньової економіки в Україні справді існує. І допоки вона настільки гостра, жодних навіть думок про те, щоб якось погіршувати умови у спрощеній системі не має бути. Тобто спочатку треба вивести всіх з тіні, а потім вже думати, наскільки справедлива спрощена система.

Старший економіст «CASE Україна» Володимир Дубровський, фото з відкритих джерел

Щодо інших економічних ролей ССО, то класична роль, яку відіграє мікробізнес в економіці, це те, що він створює робочі місця, які не залежать від держави. На них не треба витрачати якихось інвестиційних ресурсів – вони дуже дешеві. Вони дають можливість виживати людям в часи економічних негараздів. Власне кажучи, наш мікробізнес переважно утворився в дев’яності роки, коли люди вимушені були шукати собі заробітку поза заводами, бо заводи вже були не потрібні, вони закривалися. Люди шукали собі заробітку для виживання, це значною мірою збереглося дотепер.

Справжній бізнес починається, зазвичай, з мікробізнесу. І далі виростає у щось велике. Для того, щоб цей мікробізнес утворився, почав зростати, йому потрібні якісь такі сприятливі умови.

І, звісно, під час повномасштабної війни, коли величезна кількість людей втратила роботу, втратила домівки, багато хто з них шукає собі місця на ринку отакого дрібного бізнесу.

Третій, вкрай дуже важливий фактор, це конкуренція. Нині ми маємо яскраву ілюстрацію – ринок медпрепаратів, медичних виробів і ліків. У нас існує кілька мереж аптек, які фактично утворили картель. Вони це змогли зробити лиш тому, що через регуляції фактично знищили дрібних підприємців, які працювали в цьому секторі. Вони домоглися встановлення касових апаратів, різних інших регуляцій тощо. І фактично захопили ринок. Далі вони утворили свій картель. А тепер Антимонопольний комітет розслідує їхню картельну змову. Ми всі бачимо цей картель по цінах на ліки. І уряд змушений був вживати драконівських заходів, щоб зупинити подорожчання ліків. А треба було лише дозволити працювати дрібним ФОПам, не переобтяжувати їх регуляціями, дозволити їм створювати конкурентне середовище.

Що відбувається, коли немає спрощеної системи? Ми бачимо у багатьох європейських країнах, де ринки картелізовані. І держава, відповідно, вживає заходів обмеження, наприклад, не дозволяє будувати великі магазини в середмісті, обмежує їхній час роботи тощо. Виходить, що спочатку вона обмежила малий бізнес – змусила його вести бухгалтерський облік та інше. Це вбило малий бізнес, бо це дуже обтяжливо. А потім держава змушена була обмежувати вже ці мережі.

Ну і нарешті, як кажуть, last but not least (останнє і також важливе, – ред.), це роль спрощеної системи як колиски будь-якого бізнесу. Справжній бізнес починається, зазвичай, з мікробізнесу. І далі виростає у щось велике. Для того, щоб цей мікробізнес утворився, почав зростати, йому потрібні якісь такі сприятливі умови.

Насправді це дуже важливий елемент. Під час війни особливо. Нині відбувається велика перебудова економіки, виникає багато стартапів. Тому саме така динаміка важлива і корисна. Звідкись же ж мають взятися ті, хто замінить «старих» олігархів, які всім набридли, які вже частково втратили владу. Воно має вирости саме з нуля.

Наприкінці вересня у мережі вигульнув цьогорічний звіт Організації економічного співробітництва (OECD) щодо поточного стану економіки України. Його поширили низка економістів, зокрема, експерт «Центру економічної стратегії» Юрій Гайдай. Він стверджував із посиланням на звіт, що українські банки не кредитують бізнес, зокрема, через те, що багато бізнесів сидять на спрощенці та не можуть надати прозорої звітності.

Це дурниця. Банки не кредитують бізнес, тому що бізнес – ризикований, порівняно з державними облігаціями. Державні облігації це можливість заробляти великі гроші без ризику. А в бізнесі доводиться ризикувати, саме тому й не кредитують.

Звісно, велика частина бізнесу перебуває частково в тіні. Але це не тільки через спрощенку, але й через офшори. Якщо говорити про більший бізнес, то він не використовує спрощенки. Він використовує офшори. Такий бізнес є непрозорим і, відповідно, не кредитується. Ця проблема була до появи спрощенки і після є – нічого не змінилось. Якщо фірма хоче брати кредити, то вона відповідно себе якось переструктурує для того, щоб бути доступною для кредитів. Але за такими ставками, за якими є кредити в нашій економіці, то це не привабливо для більшості. Краще ухилятися від податків, ніж брати кредити. Тут пропорція між обтяжливістю податків і привабливістю кредитів.

Що стосується схем подрібнення, про які згадується в звіті, вони справді є. Але не слід перебільшувати їхнього масштабу. До речі, боротися з цим намагаються і об’єднання самих малих підприємців, бо вони розуміють небезпеку і не хочуть, щоби спрощеною системою зловживали більші компанії. Це парадокс, але головні ентузіасти боротьби зі схемами зловживання спрощеною системою це самі спрощенці. Чесні спрощенці.

Загалом є дві основні схеми подрібнення. Перша схема це «ФОП замість найму». Коли фірма замість того, щоб оформлювати працівників в штат, оформлює їх як ФОП. Ну і відповідно уникає сплати податків із зарплати. Причина – надвисокі зарплатні податки. Їх порівнюють з Європейським Союзом, де такі податки навіть вищі. Але це дуже погано, що вони там ще вищі. Це гальмує їхній розвиток. Нам треба порівнювати себе з країнами, які співставні з Україною за рівнем державного урядування та економічного розвитку. Найближчий до нас приклад це Болгарія, де податок на доходи фізичних осіб 10%. Ще є 12% соціального внеску, але до нього входить ще медичне страхування. А у нас 18% – на доходи фізосіб. Іще свого часу мало обізнані з економікою чиновники з Мінфіну зробили військовий збір у відсотках від доходів, а минулого року їхні наступники підвищили його до 5%. Це абсолютно антинауковий підхід. І ще є 22% ЄСВ.

Через такі податки, якби не можливість для фрілансерів працювати на спрощеній системі, то наша економіка була б неконкурентоздатною у високотехнологічних галузях, де, як раз, і працює фріланс. У галузях, де надають інтелектуальні послуги, це ІТ, це фармакологія, продакшн та інше. А це найперспективніші для України галузі, бо ми маємо там конкурентні переваги, це галузі, які формують майбутнє.

Нині Україна втрачає кадри в цих галузях навіть попри наявність спрощеної системи. Щоб було би без можливості працювати і сплачувати податок у 6%? Наприклад, як запропонував Мінфін у Нацстратегії доходів – 17%? Просто більшість з цих людей поїхали би масово за кордон і сплачували податки там, отримуючи безпеку, високу якість державних послуг тощо. Україна втратила би конкурентну перевагу разом з цими галузями, на їхнє відновлення пішли б десятиліття.

Ми оцінили, що десь 30 тисяч людей в Україні зайняті от таким чином. Умовні збитки бюджету від цієї схеми становлять 10 млрд грн. якщо їм встановили б такий податок, як пропонує Мінфін, частина цих людей просто поїхала б з України.

Справді є проблема, що деякі фірми дійсно зловживають спрощенкою. На цих фірмах люди ходять на роботу до офісу, мають забезпечене роботодавцем робоче місце, виконують розпорядження свого шефа, мають відпустки, лікарняні, але чомусь вони ФОПи. Оце справді неподобство. Ми економічно моделювали аномалію розподілу доходів, які отримували як заробітну плату, і побачили там провалля. Ми оцінили, що десь 30 тисяч людей в Україні зайняті от таким чином. І це збігається з оцінками профільних асоціацій. 30 тисяч – це не так мало. Але це заледве 10% від усіх, хто надає такі послуги у галузі. І це близько 2% від усіх підприємців, хто використовує спрощену систему.

Умовні збитки бюджету від цієї схеми становлять близько 10 млрд грн. Наголошую, що вони умовні, адже якщо їм встановили б такий податок, як пропонує Мінфін, частина цих людей просто поїхала б з України.

Звісно, 10 млрд – не така сума, якою можна знехтувати. Але – це не до порівняння з тим, що у нас до повномасштабного вторгнення було 3 млн людей, які взагалі працювали без оформлення. Відповідно, брак надходжень від зловживання ССО в десятки разів менший, ніж від тіньової зайнятості. Але про тіньову зайнятість говорять у нас набагато менше, ніж про ФОПів. І чомусь в меморандумі з МВФ записано, що Україна зобов’язується уникати розмиття податків на зарплату через використання ФОПів. Але нічого не має про тіньову зайнятість. Вам не здається це дивним?

Це свідчення того, що працюють некваліфіковані експерти, яким показують те, що вони легко можуть побачити. Не показують те, що побачити важче. Тобто два чеки в ресторані – це дуже просто. А показати оцих всіх людей, які в сільському господарстві, на будівництві тощо працюють неофіційно, то складно. Для влади це краще приховати, бо це показник неякісної роботи податківців.

Вони показують: «от бачите, тут така схема з ФОПами, ми її не можемо зловити, бо вона нібито законна». Що робити, щоби її можна було зловити? Ми за ініціативи самих спрощенців розробили загальноприйнятий в світовій практиці інструмент – критерії для кваліфікації відносин як трудові або як цивільно-правові. Це законопроєкт 13507, він вже у Верховній Раді. Ми його просуваємо. Тобто ми даємо інструмент боротьби з цим злом. Для того, щоб це відзначалося не на розсуд інспектора чи там, судді, чи ще когось, а це визначалося законом.

Також є схема, коли у велику торгівлю наймають псевдоФОПа. Просто людина здає свої документи, на неї нараховують якісь доходи, за це вона отримує кілька тисяч гривень на місяць. Я навіть знаю таку людину одну, не бідну, до речі. У торгівлі через таких псевдопідприємців проводять великі суми. Загалом це десь близько десяти тисяч людей в країні. Їх доволі легко оцінити, тому що такий псевдо-ФОП вибирає свій річний ліміт швидше, ніж за рік. Потім його замінюють як патрони в револьвері. Звідси назва цієї схеми – револьверна. 10 тисяч таких псевдофопів – це доволі багато, але близько 0,5% від загалу тих спрощенців, хто працює в групах торгівлі. Себто масштаби цієї схеми сильно перебільшені.

Податкова ці схеми насправді може ловити, але чомусь не хоче цього робити. Ми зараз займаємося розробкою критеріїв, за якими можна відрізнити штучне подрібнення від справжнього. Наприклад, є франшиза. Це цілком законний спосіб взаємодії великого бізнесу з дрібним. Так само як платформа, інтернет-платформа, торговельний майданчик, навіть базар також. Тут треба уважно підійти, щоби відрізнити фіктивне подрібнення великих компаній від залучення дрібних компаній до співпраці з великими.

Тож, чи правильно казати, що ССО заважає підприємцям кредитуватися? Тим, хто такі схеми використовує, звісно, що заважає. Але можна не використовувати, можна працювати чесно, як, до речі, працює абсолютна більшість «спрощенців». До речі, їх не варто ототожнювати з ФОП, бо є ФОП і на загальній системі, а є юридичні особи на спрощеній.

Чому періодично роблять спроби спрощену систему оподаткування якимось чином реформувати, звузити або обмежити?

Як я казав, проблеми зі зловживанням спрощеною системою є, але вони перебільшені. Їх роздмухують лобісти, які хочуть знищити або вихолостити спрощену систему. У цьому є зацікавленість, наприклад, великої роздрібної торгівлі. Це також інші різні асоціації великого бізнесу, наприклад, аптечна, «Укрлегпром», Європейська бізнес-асоціація, яка представляє інтереси великого ритейлу, тощо. Їм всім малий бізнес стоїть поперек дороги. Це перша причина.

Друга, як я переконаний, це інтерес корумпованих податківців, бо їм дуже хочеться відновити оцю годівницю, яку вони колись мали з малого бізнесу. Малий бізнес є дуже вразливим для корупційного тиску, він зазвичай не звертається до судів, бо не має фінансового ресурсу судитися, погано знається на законах або просто не готовий звертатися до судів. Податківці просто хочуть повернути ті часи, до запровадження спрощеної системи. Коли її не було, вони просто приїздили до базарів автобусами ледь не кожного дня, ходили, збирали данину, потім їхали назад.

Зокрема, мрія податківців – запровадити загальнообов’зковий облік замість спрощеної системи. Облік вести пересічний підприємець не може. Вести так, щоб він не наражався на штрафи. В кращому разі вони там собі записують, скільки вони там товару взяли і за скільки вони його продали. Навіть коли професіонал веде облік, то є до чого причепитися, а пересічна людина – тим більше. А за будь-яку помилку – штраф. При цьому навіть повний товарний облік на підставі первинних документів не завадить реалізувати «лівий» товар - контрабандний або контрафактий, бо є «конвертаційні центри», які під нього штампують ті самі первинні документи. Наприклад, підакцизні товари завжди потребували такого обліку, але «тінь» там була і є величезна.

Третя причина – це відвертання уваги від великих схем. Хто у нас розповідає про конвертаційні центри? Податкова, правоохоронці, вони про них не говорять. Я побачив одне повідомлення за останні роки. СБУ «накрила» конвертаційний центр на чолі з колишнім високопосадовцем податкової Євгеном Бамбізовим. «Накрила» не податкова, не БЕБ, а СБУ. Бамбізов до 2020 р. очолював офіс великих платників податків. Домовлявся з ними про податки. Зрештою, його звільнили. Але він собі створив конвертаційний центр. Скоріше за все, він його створив, ще коли був податківцем, може просто його «кришував», а тут вже він його очолив.

Ніде ні у МВФ, ні в OECD, ні в кого з іноземних експертів ви не прочитаєте про конвертаційні центри, їм про них не розповідають. Ті урядовці, які зустрічаються з іноземцями, проблему просто замовчують. А обороти цих центрів набагато більші за обороти всієї спрощеної системи. І весь великий і середній бізнес користується саме конвертаційними центрами, щоби зарплати в конвертах виплачувати, і платити неофіційно нанятим. Щоби махінації з ПДВ робити, дивіденди собі виплачувати і таке інше.

Є ті, хто стоять за конвертаційними центрами, ті, хто стоять за великими офшорами схемами. Вони останнім часом схудли трошки, але все одно залишилися. Усі, хто це робить, всі зацікавлені в тому, щоби закцентувати увагу іноземних експертів і громадськості на дрібному бізнесі, бо порушення дрібного бізнесу лежать на поверхні. А до конвертаційних центрів і офшорів треба докопуватися, робити розслідування. Легко продемонструвати – «от, бачите, де у нас тіньова економіка вся – у ФОПах». А справжня тіньова економіка це підприємства, які випускають фальшовані продукти, наприклад. Цигарки випускають без акцизів. Але до цього важче добратися і боротися, бо за цим стоять важливі люди.

Це три головні об’єктивні причини. Є ще суб’єктивні. Наприклад, упередження бухгалтерів і юристів. Це професії, в яких немає дрібниць, і вони не розуміють, що є різні масштаби зловживань. Юристи бачать, наприклад, теоретичну можливість для зловживань в тому, що є різні податкові системи. Бухгалтери бачать – «як це бізнес не веде облік, як це може бути бізнес без обліку?» Для них весь цей облік – це як дихання. Вони не розуміють, що це бізнес для виживання, який не має стратегічної мети. Власник дрібного бізнесу його бачить наче на долоні, йому не треба вести облік для того, щоби знати, що відбувається.

Яскравий приклад таких упереджень – це Данило Гетьманцев (голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, – ред.), фахівці Мінфіну. Є ще також іноземні експерти, які звикли, що тіньова економіка – це економіка готівки, це дрібний бізнес якийсь, не зареєстрований або такий, який приховує доходи. Вони не звикли бачити зловживання великого бізнесу. Тим більше – індустрію конвертаційних центрів. Я не знаю, чи тільки в Україні таке є, принаймні в розвинених країнах такого немає.

Втрати бюджету від схем тіньової економіки за 2023 рік. Лідери – зарплати в конвертах, контрабанда і сірий імпорт

Такі експерти звикли працювати в країнах третього світу, де головна причина зловживань – незареєстрована вулична торгівля. Відповідно, вони поширюють ці підходи на Україну, не заглиблюючись у справжні проблеми, і не зустрічаються з тими, хто може їм це розповісти. Якщо подивитися, з ким зустрічаються експерти МВФ, коли місія приїздить до України, то це податкова, Мінфін, а з бізнесу вони зустрічаються з Європейською бізнес-асоціацією, Американською торговельною палатою і все. Тобто, їм розповідають байки ті самі лобісти. І звісно ж недоброчесні податківці, які «кришують» все це.

Як ви гадаєте, що може статися, якщо спрощену систему якимось чином або звузять, або скасують? Бо є Національна стратегія доходів, вона ухвалена, вона передбачає часткове скасування ССО. Попри те, що рекомендаційний документ, на нього спиратимуться урядовці.

Те, що ухвалили – просто загибель для спрощеної системи та для будь-якого дрібного бізнесу взагалі. Коли запроваджували касові апарати (РРО мало бути обов’язкове з 1 січня 2022 року, – ред.), то від великого податкового Майдану владу врятував початок повномасштабного вторгнення. На лютий були заплановані акції, масові акції підприємців проти касових апаратів. І їх скасували тільки тому, що явно наближалася війна, і вже це було б підривом безпеки.

Наразі через воєнний стан діє мораторій на перевірки, тому поки що це не обтяжливо для бізнесу. Коли мораторій скасують, то розпочнуться масові перевірки зі штрафами, корупцією тощо. Це буде просто соціальний вибух. Влада цього не розуміє і не хоче зрозуміти. Тоді частина піде в повну тінь, як це було в 90-ті, частина – поїде з України, бо не буде перспектив заробити. Окрім того, повністю зруйнуються всі постіндустріальні галузі, може за винятком ІТ та військово-технологічних, яким вдасться прикритися режимом «Дія.City». Але Мінфін на нього теж гостить зуби.

У такому випадку Україна назавжди залишиться в пастці індустріально-аграрної економіки, яка приречена на те, щоби бути вторинною. І все. А наші кадри будуть працювати десь в Європі, в Сполучених Штатах, можливо в Китаї.

Надходжень бюджетних від малого бізнесу не буде. Подивіться на ту ж саму фіскалізацію (запровадження РРО для малого бізнесу, – ред.), коли обіцяли лобісти плюс 100 млрд грн до бюджету. Ніна Южаніна (голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики 2014-2019 рр., - ред.) це озвучувала. А що ми маємо? Нуль мільярдів гривень! Ми тоді давали розрахунки, що фіскалізація жодних додаткових надходжень не дасть, і вона не дала. Якби вона дала, то податкова це вже би підняла це на прапор і розповідала на кожному кроці про успіх. І податкова, і Мінфін, і всі, хто це просував. Але насправді – це просто змарнований час і зусилля мільйонів людей, чистий суспільний збиток. Плюс джерело соціальної напруги.

Але коли впроваджували фіскалізацію, я попереджав, що для ворогів спрощенки це тільки перший крок, і, якщо їх не зупинити, то вони підуть далі – так воно і сталося. Не знаю, чи вдасться відкотити фіскалізацію до розумного та виправданого рішення – обов’язкове РРО тільки для ризикових категорій платників, які мають можливість перевищувати дозволені пороги ССО, але будь-які подальші кроки з вихолощення спрощенки треба рішуче зупинити. Боротьба із схемами – так, доречна, хоча і далеко не приоритетна, порівняно з багаторазово більшими зловживаннями. Але через хворий зуб не можна відсікати голову, як це пропонує Мінфін у своїй Нацстратерії доходів.