АМКУ почав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж

Антимонопольний комітет України (АМКУ) запідозрив п’ять найбільших українських аптечних мереж у можливій змові та зловживанні під час продажу ліків. Йдеться про торгові групи аптек «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник», «Бажаємо здоров’я». Раніше через конфлікт на них поскаржився виробник ліків – фармацевтична компанія «Дарниця».

Як йдеться в повідомленні АМКУ від 3 жовтня, комітет розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку. Це «Аптека «АНЦ», Аптека «Доброго дня», Аптека «9-1-1», Аптека «Подорожник», Аптека «Бажаємо здоров’я». Комітет запідозрив, що мережі можливо змовилися, а саме вчинили «порушення законодавства про захист економічної конкуренції, […] у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції».

За даними АМКУ, ця п’ятірка «контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки».

«Тобто сукупна частка вищезазначених аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів є досить значною. Вбачається, що ці групи аптек мають ознаки ринкової влади та можливість відчутно впливати на умови обороту товару на ринку», – йдеться в заяві регулятора.

Також АМКУ зазначив, що аналіз наявних матеріалів свідчить, що «з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж».

«При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох українських виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення. Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках», – зазначив комітет.

«Такі узгоджені дії аптечних груп «Аптека «АНЦ», Аптека «Доброго дня», Аптека «9-1-1», Аптека «Подорожник», Аптека «Бажаємо здоров’я», які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції», – наголосили в АМКУ.

Наразі жодна зі згаданих аптечних мереж не прокоментувала заяву Антимонопольного комітету. Коли будуть оприлюднені результати розслідування комітету, також невідомо, оскільки закон не встановлює жодних обмежувальних термінів для цього.

Наприкінці вересня до комітету звернулася фармацевтична компанія «Дарниця» «із заявою щодо можливих антиконкурентних дій з боку п’яти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів». Як писав «Інтерфакс-Україна», на початку літа ряд великих аптечних мереж «прибрали» з полиць продукцію низки українських фармвиробників, зокрема «Дарниці» через їхню відмову підвищувати платежі за маркетинговими угодами (доплата за збільшення продажів, просування товару певних марок тощо).

Перед тим генеральний директор аптечної мережі «Подорожник» Тарас Коляда заявляв, що компанія «Дарниця» намагається монополізувати ринок під прикриттям турботи про пацієнтів.