Трамп заявив, що Росія та Китай зацікавлені у великих обсягах поставок нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна готова продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. Про це він сказав під час зустрічі з керівниками нафтогазової галузі 9 січня.

За словами Трампа, США стануть «відкриті для бізнесу негайно», якщо Росія та Китай захочуть купити нафту з Венесуели. Він пояснив, що ці країни зацікавлені у великих обсягах поставок.

Президент додав, що очікує інвестицій у венесуельський нафтовидобуток на рівні щонайменше 100 млрд доларів. За планом Білого дому, частину запасів нафти Венесуели, яку очолює тимчасова адміністрація після захоплення Ніколаса Мадуро, передадуть США. Раніше Трамп заявляв, що країна передасть від 30 до 50 млн барелів нафти високої якості.

Зазначається, що це буде першим етапом плану США про видобуток та продаж венесуельської нафти. За словами Трампа, виручені гроші підуть на користь венесуельців через рахунки, контрольовані урядом США.

За даними Reuters, венесуельську нафту готова купувати й Індія. Серед покупців – індійська компанія Reliance, яка має найбільший у світі нафтопереробний завод і може обробляти до 1,4 млн барелів важкої нафти на добу.

Додамо, Венесуела має найбільші розвідані запаси нафти у світі. Водночас її нафта відноситься до важких сортів, що ускладнює її перероблення.