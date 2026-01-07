Лідер США заявив про отримання від 30 до 50 млн барелів венесуельської нафти

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів нафти, яка перебуває під санкціями. Про це він написав 6 січня у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, нафта, яку передадуть Америці, є високої якості, проте перебувала під санкціями. Паливо продадуть за ринковими цінами.

«Ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти контролюватиму я особисто, як президент США, щоб гарантувати їх використання на користь народів Венесуели та Сполучених Штатів», – написав Трамп.

Президент США доручив міністру енергетики Крісу Райту негайно виконати план з передачі підсанкційної нафти з Венесуели. Паливо перевезуть на суднах-сховищах і доставлять до розвантажувальних доків в Америці.

Нагадаємо, 3 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що США провели успішну операцію проти Венесуели, затримали і вивезли звідти Ніколаса Мадуро та його дружину. США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну та фентанілу до Америки.

5 січня в США відбулося перше судове засідання у справі Мадуро. Він та його дружина не визнали провини в суді.

Згодом Дональд Трамп заявив, що США перебирають керівництво Венесуелою на себе, та анонсував, що до країни зайдуть великі нафтові компанії США. За словами Трампа, вони «витрачатимуть мільярди доларів на ремонт сильно пошкодженої нафтової інфраструктури та почнуть заробляти гроші для країни».